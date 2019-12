So verhindern Sie Bettelbriefe

Trotz provokativen Drohungen und ungefragter Bescherung ist die Rücklaufquote solcher Spendenaufrufe eher bescheiden. Gemäss Erhebungen von Swissfundraising, dem Verband der Schweizer «Mittelbeschaffer», reagierten 2018 durchschnittlich 6 bis 10 Prozent der angeschriebenen Alt-Spender auf ein Bittschreiben. Bei erstmaligen Anschriften ist der Rücklauf sogar noch tiefer (1 bis 3 Prozent).

Der Vergleich zu anderen Nationen relativiert diese auf den ersten Blick tiefen Werte aber: «Die Schweiz liegt deutlich über den Auslandswerten», sagt Martina Ziegerer von der Stiftung Zewo. Die Zewo ist eine Zertifizierungsstelle für gemeinnützige Hilfswerke, die in der Schweiz Spenden sammeln. 2018 landeten 1,1 der total 1,8 Milliarden Spendenfranken bei Hilfswerken mit Zewo-Zertifikat. Zwei Drittel davon stammen aus privaten Haushalten. Dementsprechend beliebt ist das Bittschreiben bei den Hilfswerken: «Für viele Organisationen ist es das wichtigste Instrument zur Spendenbeschaffung», sagt Ziegerer.

«Wir befördern in den Wochen vor Weihnachten mehr Bittbriefe als sonst.»Oliver Flüeler, Post-Sprecher

In der Zeit vor Weihnachten wird auf diese Möglichkeit besonders häufig zurückgegriffen. Das bestätigt auch die Post, welche die Briefe im Auftrag der Hilfswerke verteilt. «Wir führen zwar keine Statistik», sagt Post-Sprecher Oliver Flüeler, «erfahrungsgemäss befördern wir in den Wochen vor Weihnachten aber mehr Bittbriefe als beispielsweise im Sommer.»

Auch für die Spendensammler ist das Geschäft in der Vorweihnachtszeit erträglicher als sonst. «Die Durchschnittsspenden sind in den Monaten Oktober bis Januar leicht höher als im Sommerhalbjahr», sagt Ziegerer von der Stiftung Zewo. Weil das bekannt sei, herrsche während dieser Zeit aber auch ein grösserer Konkurrenzkampf unter der Hilfswerken. Die Aufmerksamkeit der Spenderinnen und Spender verteile sich so auf viele unterschiedliche Bitten. «Ob sich das lohnt, muss jede Organisation selbst abwägen», sagt Ziegerer.

Verbreiteter Adresskauf

Wie aber gelangen die Hilfswerke überhaupt an neue Adressen? «Wir kaufen diese für den einmaligen Gebrauch bei einem Adressvermittler ein», sagt GfbV-Co-Präsident Wiedmer. Eine Adresse «gehöre» aber erst dann der GfbV, wenn die angeschriebene Person auch spendet. «Dann wird sie in unsere Kartei aufgenommen», so Wiedmer. Der Adresskauf ist weit verbreitet, auch das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) oder die Rega versuchen so Neuspender zu gewinnen, wie ihre Sprecher bestätigen.