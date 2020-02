Sie sind wieder da, sie waren nie weg

Inwiefern?

Sie waren bereit, alle Verbindungen ins bürgerliche Leben zu kappen. Viele Rechtsterroristen sind aus ihrem legalen Leben heraus aktiv geworden und hatten weiterhin bürgerliche Berufe. Die rechtsterroristische Szene war sehr dynamisch. Es war eher selten so, dass feste Gruppen über einen langen Zeitraum hinweg aktiv waren.

«Ende der Siebzigerjahre wurde der rassistische Diskurs immer lauter, ab 1980 gab es die ersten Anschläge gegen Flüchtlinge.»

Welche Rolle spielte Antisemitismus?

Die allermeisten Gruppen, die ich untersucht habe, vertraten einen offenen Antisemitismus. 1980 wurden in Erlangen der jüdische Verleger Shlomo Lewin und seine Lebensgefährtin Frida Poeschke ermordet. Und gerade war der 50. Jahrestag des Brandanschlags auf das jüdische Altersheim in München, bei dem sieben Menschen gestorben sind. Die Täter dieses zweiten Anschlags wurden nie gefunden.

Ab wann gab es rassistisch motivierte Attentate?

Das fing früher an, als man heute denkt. Ende der Siebzigerjahre wurde der rassistische Diskurs immer lauter, ab 1980 gab es die ersten organisierten Anschläge gegen Flüchtlinge. Die «Deutschen Aktionsgruppen» um den Rechtsextremisten und Holocaustleugner Manfred Roeder sind 1980 ebenso wie andere in den Untergrund gegangen. Die haben erst Anschläge verübt gegen Orte, an denen NS-Vergangenheitsbewältigung betrieben wurde – so etwa ein Bombenanschlag gegen eine Auschwitz-Ausstellung. Dann folgten vier Anschläge auf Asylbewerber- und Flüchtlingsunterkünfte. Bei einem Anschlag in Hamburg am 22. August 1980 sind zwei junge Vietnamesen ums Leben gekommen.

Beziehen sich heutige Gruppen auf die damaligen Terroristen?

Manfred Roeder wurde zu 13 Jahren Haft verurteilt nach seinem «Aktionsgruppen»-Terror. Als er rauskam, wurde er wieder aktiv. Als er nach einem Farbanschlag auf die Wehrmachtsausstellung in Erfurt 1996 vor Gericht kam, haben die späteren NSU-Terroristen Mundlos und Böhnhardt und mehrere ihrer Helfer die Gerichtsverhandlung besucht. Da sieht man bildlich die Verbindung zwischen alten und neuen Rechtsterroristen.

«Es gab immer wieder welche, die alleine gehandelt haben.»

Welche Gruppen gingen neben HeppKexel und den Deutschen Aktionsgruppen damals noch in den Untergrund?

Beispielsweise eine Gruppe um Nikolaus Uhl und Kurt Wolfgram, zwei junge hochgradig radikalisierte Männer, die 1980/81 in den Untergrund gegangen und in Frankreich abgetaucht sind. Andere Neonazis sind ihnen gefolgt. Die haben von dort aus Aktionen und Attentate geplant, einen Banküberfall durchgeführt.