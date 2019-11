Schwere Decke, besserer Schlaf?

Die erste Nacht unter der neuen Decke

Die Sorge, dass ich mich unter der Gewichtsdecke unangenehm beschwert fühlen würde, bewahrheitete sich glücklicherweise nicht. Dafür sorgen Tausende von geschliffenen, klitzekleinen Glasperlen, die in kleine Kammern eingenäht sind und einem das Gefühl geben, dass sich die Decke bei jeder Bewegung an den Körper anschmiegt. Die Hersteller empfehlen, die Decke am Anfang nur für eine kurze Zeit zu verwenden, in den ersten drei Tagen nur etwa 15 Minuten, und danach immer etwas länger. Nach drei Wochen sollte sich so der Körper daran gewöhnt haben. Diese Empfehlung des Herstellers ist allerdings kein Muss, weil die individuellen Bedürfnisse der Menschen unterschiedlich sind. Ich kürzte also den Gewöhnungsprozess ab und verbrachte bereits nach einer Testwoche eine erste Nacht mit meiner neuen Freundin.

Dass die Decke bei verschiedenen Angsterkrankungen beruhigend wirken soll, kann ich gut nachvollziehen.

Für meine Verhältnisse schlief ich schneller ein als sonst, auch meine übliche innere Unruhe spürte ich weniger. Und, für mich ungewöhnlich: Ich wachte weniger häufig auf als sonst. Statt der üblichen fünf- bis siebenmal erinnerte ich mich am nächsten Morgen nur daran, zweimal auf den Wecker geschaut zu haben. Das konnte aber auch ein Zufall sein, da ich die Nacht zuvor wenig und schlecht geschlafen hatte.

Mein Fazit

Ich habe die Therapiedecke nun während einiger Nächte getestet und in dieser Zeit eine positive Veränderung meines Schlafverhaltens bemerkt. Dies liess sich auch anhand meiner Schlaf-App beweisen. Meine Befürchtung, dass ich unter der schweren Decke stärker schwitzen könnte, bewahrheitete sich nicht. Da ich entspannter war, war ich weniger unruhig und wälzte mich scheinbar weniger hin und her. Das war jedenfalls die Beobachtung meines Mannes. Dass die Decke auch bei verschiedenen Angsterkrankungen und Panikattacken beruhigend wirken soll, kann ich gut nachvollziehen, da man sich auf angenehme Art beschützt und geborgen fühlt. Meine neue Beschützerin darf jedenfalls bleiben.

(Blog «Von Kopf bis Fuss»)