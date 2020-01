Schlaf bitte ein, bitte!

Er muss lernen, was der Pa'gei kann

Für Kinder empfiehlt Dotzauer eine klare Abendroutine: ein frühes Abendessen gefolgt von einer intensiven Spielzeit mit den Eltern, dann Badezeit, Bilderbuchzeit und am Ende Kuschelzeit. «Ich bin erst um fünf zu Hause», sagt Martin W., und es klingt fast entschuldigend. «Was, so früh?», entgegnet Dotzauer. In den meisten Familien, mit denen sie zu tun hat, kommt der Vater viel später nach Hause – oft so spät, dass er sein Kind nur am Wochenende wach sieht. Familie W. dagegen isst um 18 Uhr gemeinsam Abendessen. Danach dürfe ruhig noch einmal getobt werden, empfiehlt Dotzauer. Doch sobald Henri den Schlafanzug anhat, sollte es ruhiger werden.

Bücher anschauen helfe beim Runterkommen. Dann geht es ins Kinderzimmer, das abgedunkelt wird. Dotzauer erklärt, wie für sie eine gute Kuschelzeit aussieht: Das Kind erhält ungeteilte Aufmerksamkeit, darf mit Vater oder Mutter kuscheln und gemeinsam den Tag durchsprechen. Dabei sollte es nur um Schönes gehen, sodass der Geist langsam ruhig wird.

Schnuller nicht in den Mund stecken, sondern dem Kind in die Hand legen. So lernt das Kind, sich selbst zu helfen.

Dotzauer hat beobachtet, dass Kinder zwar oft maximal gefördert werden, sich die Eltern aber wenig Gedanken ums Gegenteil machen. «Ruhe und Entspannung sind nicht gottgegeben», sagt Dotzauer. Familie W. dagegen macht in den Augen Daniela Dotzauers eigentlich schon fast alles richtig. Doch ein wichtiges Element der Dotzauer'schen Einschlafstrategie fehlte bisher noch: ein Kuscheltier, das tröstet und beim Einschlafen hilft. Nach dem ersten Telefonat mit Dotzauer eine Woche zuvor durfte sich Henri in einem Spielzeugladen eines aussuchen. Seine Wahl fiel auf einen gelben Papagei mit blauen Flügeln. Als er hört, dass die Erwachsenen über ihn sprechen, holt Henri seinen Pa'gei, wie er ihn nennt, aus dem Kinderzimmer. «Kann man mit dem Pa'gei auch schmusen», fragt Dotzauer. «Nein», sagt Henri und wirft sein Kuscheltier weg. Seine Mama nimmt das Plüschtier und macht ei, ei. Derweil erklärt Dotzauer, dass nun die richtige Zeit sei, um ein Kuscheltier zu etablieren. Henri sollte lernen, dass der Papagei ihn tröstet und ihm – viel besser als Mamas Arm, der ja nicht immer da ist – beim Einschlafen hilft.

Dotzauer befürwortet Schnuller und Schmusetuch schon bei Babys ab sechs Monaten. Es sei normal, dass die Kleinen alle zwei Stunden aufwachen. Doch könnten sie mit einer «selbststeuerbaren Einschlafhilfe» ohne Hilfe der Eltern weiterschlafen. Ein Tipp, den Dotzauer Eltern auch immer wieder gibt: Schnuller nicht in den Mund stecken, sondern dem Kind in die Hand legen. So lernt das Kind, sich selbst zu helfen.