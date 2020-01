Sag, was du fühlst

So winken die Gastgeber ihrem Besuch mit einem komplexen Gefühl hinterher: einer Mischung aus Traurigkeit und Nostalgie, gewürzt mit ein paar Spritzern Erleichterung und einer kurzen Verwirrung angesichts der Rückkehr ins normale Leben. Anders ausgedrückt: mit einem Gefühl von awumbuk. So bezeichnen die Menschen in Papua Neuguinea die ambivalente Schwermut verlassener Gastgeber.

Das hawaiische «pu'iwa» beschreibt sowohl Angst als auch Überraschung.

Awumbuk ist nur ein Beispiel dafür, wie unterschiedlich Emotionen in verschiedenen Sprachen ausgedrückt werden. Über Gefühle zu reden ist alles andere als leicht – nicht nur aus psychologischen, sondern auch aus linguistischen Gründen. Schon in der Muttersprache kommt es dabei schnell zu Missverständnissen. Noch viel mehr gilt dies, möchte man sich in einer fremden Sprache über das Seelenleben austauschen.

Abhängig von der jeweiligen Kultur schwingen mitunter sehr unterschiedliche Konnotationen mit, wenn jemand von Glück, Freude, Neid oder Trauer spricht. Solche sogenannten Emotionskonzepte sind kulturell weitaus diverser, als bisher bekannt war, wie Linguisten und Psychologen um Joshua Jackson von der University of North Carolina im Fachmagazin Science zeigen. Wie Emotionen ausgedrückt werden, unterscheidet sich also mitunter stark zwischen den Kulturen.

Insgesamt berücksichtigten die Wissenschaftler mehr als ein Drittel aller heute existierenden Sprachen; knapp 2500 an der Zahl. Darunter auch solche, die nur von wenigen Tausend Menschen genutzt werden. Die Forscher analysierten Fälle, in denen ein Begriff für einen Seelenzustand jeweils mehrere verwandte Bedeutungen hat. Sprachwissenschaftler nennen dieses Phänomen Kolexifikation. Zum Beispiel steht das hawaiische pu'iwa in vielen Zusammenhängen sowohl für Angst als auch für Überraschung. In der rotumanischen Sprache, die einige Bewohner der Fidschi-Inseln nutzen, meint hanisi zugleich Liebe und Mitleid. Und in Teilen Indiens drücken die Menschen sowohl Ärger als auch Neid durch iisu aus.

In manchen Kulturen ist das Wort für Liebe mit dem Begriff für Bedauern konnotiert.

Dabei unterscheidet sich je nach Sprache, welche Empfindungen in einem Begriff zusammengefasst werden. So beschreibt das persische ænduh sowohl das Empfinden von tiefem Kummer als auch von Bedauern. In der nordkaukasischen Republik Dagestan steht der Begriff für tiefen Kummer (dard) dagegen oft zugleich für Sorge.