Nah dran an den Clan-Chefs

Claas Meyer-Heuer ist Journalist, sein Job ist es, über organisiertes Verbrechen in Deutschland zu berichten. Sehr oft hat er es dabei mit kriminellen Grossfamilien zu tun, die meisten der 45 grossen Ermittlungsverfahren in Deutschland richteten sich 2018 gegen arabischstämmige Gruppen. Die verdienen ihr Geld mit Drogen- oder Waffenhandel, organisiertem Diebstahl oder Raubüberfällen, zehn bis zwölf solcher Familien gibt es allein in Berlin. Besonders häufig tauchte in den vergangenen Jahren der Name R. auf. Die Familie wird mit spektakulären Coups in Verbindung gebracht: Drei junge R.s sollen eine hundert Kilogramm schwere Goldmünze aus dem Bode-Museum gestohlen haben. Der Prozess gegen sie geht demnächst zu Ende, die Staatsanwaltschaft hat Haftstrafen zwischen fünf und sieben Jahren gefordert, die Verteidiger sehen jedoch keine Beweise gegen die R.s und verlangen Freisprüche.

Eine DNA-Spur des Angeklagten befand sich in der Hosentasche des Opfers.

Ein anderes Familienmitglied wurde zu acht Jahren Haft verurteilt, weil es mit Komplizen 2014 mehr als 100 Schliessfächer in einer Sparkassenfiliale in Mariendorf ausräumte und die Bank anschliessend in die Luft sprengte. Von der Beute fehlt bis heute jede Spur.

Und an diesem Morgen wird im Berliner Landgericht das Urteil gegen einen Sohn von Issa R. erwartet, es geht um Totschlag. In Meyer-Heuers späterem Beitrag für Spiegel TV sieht man, was Clanchef Issa R., Vollbart, Lederjacke mit Fellbesatz, an diesem Tag vor Gericht macht. Er steht in der imposanten Eingangshalle mit den vielen Treppenaufgängen und schimpft laut auf den Staatsanwalt. Der wirft R.s Sohn vor, mit dem Baseballschläger auf einen Mann aus einer verfeindeten Familie eingeprügelt zu haben, bis der reglos auf dem Gehweg lag. Angebliche Gründe: Immobiliengeschäfte und ein Schuldschein über 130'000 Euro. Eine DNA-Spur des Angeklagten befand sich in der Hosentasche des Opfers.

Doch diese Mischspur reicht den Richtern jetzt nicht als Beweis für «die menschenverachtende Tat», wie sie es nennen – der 21-Jährige R. wird freigesprochen. Die Kamera folgt allen Beteiligten, dem Staatsanwalt auf dem Gerichtsflur, der weinenden Mutter des Opfers und natürlich Issa R.. Der blickt am Ende direkt in die Kamera, mit einer Botschaft an die Vertrauenspersonen der Polizei, die seiner Ansicht nach verantwortlich für die Anklage seines Sohnes waren: «Ich kenne die Namen, ihr Araber, ich kenne euch.»

Im Osten waren die Hooligans und die Rockerbanden, im Westen die Drogen und die Rotlichtszene.

Ein typischer Beitrag von Spiegel TV, für das Meyer-Heuer arbeitet. Direkt am Schauplatz und dicht dran an den Protagonisten. So wie an jenem jungen R., der am Einbruch ins Bode-Museum beteiligt gewesen sein soll. Meyer-Heuer läuft ihm in einer abgelegenen Strasse hinterher und fragt immer wieder: «Herr R., haben Sie die Goldmünze geklaut?» Es ist eine Perspektive, die von grosser Nähe zeugt. Als Zuschauer hat man den Eindruck, vom gemütlichen Sofa aus dem organisierten Verbrechen auf der Spur zu sein, einer der Gründe, warum die Beiträge, wenn sie später im Netz stehen, Millionen Male geklickt werden. Es ist aber auch eine Nähe zu potenziell Schwerkriminellen. Wie ist es für Reporter, eine solche Arbeit zu machen? Wie berichtet man über die Clan-Kriminalität und welchen Risiken setzt man sich dabei aus?