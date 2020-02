In Zeiten der Romantikverwirrung

Aber warum bemitleiden wir diese Paare eigentlich, welches alberne Ideal setzen wir denn in Liebesdingen immer noch voraus? Ist die romantische Liebe nicht längst ein etwas unzeitgemässes Konstrukt? Stehen das irrationale Gebuhle, Geschnäbel, das Anbeten und Hingeben, bekannt aus Hoch- und Popkultur, nicht ohnehin den neuen Errungenschaften rund um Mann und Frau hinderlich im Weg? Ist bei der bedingungslosen Liebe nicht genau das bedingungslos eine äusserst fragwürdige Komponente geworden, die keinesfalls dem Stand neuester Gesellschaftskorrektheit entspricht? Warum eifern wir trotzdem so verzweifelt danach? Vielleicht, weil wir zweihundert Jahre nach Hölderlin und Eichendorff merken, dass wir dabei sind, die Grundlagen romantischen Liebens komplett zu verlernen. Es gibt jedenfalls auch noch jenseits der schlecht kaschierten Gefühlslegasthenie beim Bachelor-TV ein paar Anzeichen dafür.

Alle kennen das Ich sehr gut, das Wir aber wird zunehmend rätselhaft.

Was in Beziehungen stattfindet und stattfinden sollte, wurde in den letzten Jahren ausgiebig buchstabiert und vermessen. Es wurde die ideale prozentuale Verteilung von Care-Arbeit berechnet, jede Nische der Ungleichberechtigung ausgeleuchtet und das korrekte Wording für konsensualen Sex ausgearbeitet, es wurden das Geschlechterspektrum neu definiert, neuartige Väter und superstarke Frauen ausgerufen, Sexspielzeuge entschmuddelt und auch noch diverse Tabus aufgehoben. Bei dieser intensiven Auseinandersetzung mit den Details war von der romantischen Liebe im Allgemeinen und zum Beispiel der Frage, wie man sie erkennt, aber erstaunlich selten die Rede. Als gäbe es da gar nichts aufzuklären, als wäre das doch das Einfachste an der langen und komplizierten Gleichung einer Beziehung.

Die alte Liebe wird als gegeben vorausgesetzt, sie ist ja nur der Wanderparkplatz, von dem aus zwei Menschen zusammen losgehen, um die Gipfel ihrer modernen Beziehung zu erklimmen. Glaubt man den Zwischenrufen aus der Generation Z, jenen Menschen also, deren Liebesleben schon immer auch mit Akkuladung zu tun hatte, fehlt es aber durchaus an diesbezüglichem Grundlagenwissen. Besser gesagt an Grundlagengefühl. Die vielfältige Selbstanklage der Millennials lautet jedenfalls ungefähr so: Alle sind zwar Profis im Dating und beim unverbindlichen Sex, haben aber kaum Elastizität für Langstreckenliebe. Alle waren hundertmal fast verliebt, haben aber dann doch lieber noch mal weitergeschaut.

Alle wollten sich so lange nicht festlegen, dass sie heute gar nicht mehr wissen, wonach sie suchen. Oder aber sie heiraten jetzt panisch beim ersten grossen Herzklopfen, um nach kurzer Zeit festzustellen, dass es nur eine Muskelzerrung war. Kurz: Alle kennen das Ich sehr gut, das Wir aber wird zunehmend rätselhaft. Als der Autor Michael Nast vor ein paar Jahren auf diese Orientierungslosigkeit den Stempel «Generation Beziehungsunfähig» klebte, stand sein Buch wochenlang auf Platz eins der Bestsellerliste. Hat sich seither was verbessert? Natürlich nicht, im Gegenteil. Inzwischen haben sich auch noch alle anderen Generationen bei Tinder und Co. angemeldet und machen die Angelegenheit noch unübersichtlicher. Schliesslich bleibt den Jungen als Vorbild jetzt nicht mal mehr die piefige, aber deshalb irgendwie romantische Dauerliebe der Alten.

So effektiv diese Flirt-Algorithmen sind, und so viele Menschen sie schon an den Tisch und ins Bett gebracht haben – sie arbeiten im Grunde gegen das Ideal der romantischen Liebe. Die Firma Tinder hat sich vergangenes Jahr dazu entschieden, das auch zur ehrlichen Werbebotschaft zu machen und statt schwüler Liebesversprechen einfach nur noch das ewige Singlesein zu feiern («Single hat Stil», «Single macht, was Single will»). Damit ist klar dokumentiert, dass diese Dienste naturgemäss eigentlich kein Interesse an langfristigen Bündnissen ihrer Benutzer haben, schliesslich scheiden mit jeder gefundenen Liebe gleich zwei Kunden aus. Die Anbieter fördern deshalb fleissig die Illusion vom Überangebot und erzeugen damit Bauchweh – bei denen, die sich am Paarungsbuffet irgendwann überfressen, ebenso wie bei denen, die sich vermeintlich zu früh auf ein Gericht festgelegt haben.

Romantische Liebe war schon immer in der Idee einfach, im Detail aber kompliziert.

Aber das ist nicht der einzige Romantikblocker. Wenn sich alle elf Minuten ein Single über Parship verliebt, bedeutet das eben auch: Verlieben hat heute etwas mit einer Stoppuhr zu tun, es geht dabei grundsätzlich um Effizienz. Das Anbahnen der Liebe wurde längst in die Logistiksparte outgesourct. Matchen, Chatten, Daten, Skippen, Ghosten werden zu vorwiegend organisatorischen Arbeitsschritten, was jeder bestätigen wird, der nur mal ein Jahr lang sein Singledasein aktiv verwaltet hat.

Wer heute in den grossen Städten die Liebe sucht, geht dabei mit der gleichen Nüchternheit und Romantikferne vor wie bei der Suche nach einer neuen Wohnung. Aber je länger die Suche dauert, desto nebulöser wird die Erinnerung daran, was das eigentlich war. Oder wie zur Hölle eine Situation aussehen könnte, in der man selbst tatsächlich noch mal «Ich liebe dich!» hauchen würde.

Denn dieses Ziel ist als Einziges klar, darum geht es allen letztlich: lieben, lieben, lieben. Denn das ist immer noch die originalste Art, etwas zu fühlen. Es ist der Premium-Lebensinhalt schlechthin, das irrste Kribbeln und Wibbeln, das Himmelsmächtigste, zu dem man an einem normalen Dienstag in der Lage ist. Alles andere, also geliebt zu werden, eine romantische Beziehung zu führen, lebenslang Händchen zu halten, glücklich zu sein gar – das ist erst mal nachrangig, darauf hat man selbst auch nur begrenzt Einfluss und Anspruch. Aber verdammt, lieben muss man!

Romantische Liebe war schon immer in der Idee einfach, im Detail aber kompliziert. Wäre es andersherum, wäre es nie so eine grosse Sache geworden. Noch nie hatten die Menschen dafür so viele potenzielle Lieben vor sich sitzen, alle schon nach zig Parametern passend ausgewählt. Was der Algorithmus aber nicht bereitstellen kann, das ist passende Romantik. Oder besser gesagt: die romantische Energie zwischen zwei Menschen. Die ist aber als Starthilfe notwendig, um sich mit jemandem weiterzutrauen. Sonst bleibt das Date ein Vorstellungsgespräch oder reine Fleischbeschau. Wenn aber Romantik dazukommt, ist es wie mit dem Turbo-Boost bei «Super Mario Kart» – es schlagen einem also gleich die Flammen aus dem Arsch, und man zieht mühelos an allen anderen Dates vorbei. Klar, nur eine Romantik reicht nicht, auch nicht drei. Sie muss sich auch später immer mal einstellen, sonst erodiert die Liebe zur Beziehung und die Beziehung irgendwann zum Spukschloss, für das man dummerweise einen Schlüssel hat.

Wer Romantik im Voraus plant, erlebt sie selbst schon mal nicht aus erster Hand.

Aber leider, Romantik kennt keine Stunde und kein Gebot. Sie hat mit Rosen, Kerzen und Schaumbädern nur gelegentlich etwas zu tun und nichts mit Hotelhandtüchern, die zu Schwänen aufgezäumt wurden. Wollte man im Labor aufdröseln, wie sie sich zusammensetzt, würde man scheitern. Vermutlich steckt immer etwas von Überraschung und Unerwartetem darin, der kurzzeitige Verlust der eigenen Geisteskraft ist hilfreich, sehr oft auch ein Schritt aus der Komfortzone oder ein Quäntchen Gefahr.

Sicher ist: Wer Romantik im Voraus plant, erlebt sie selbst schon mal nicht aus erster Hand. Und ärgerlicherweise vergehen auch perfekte romantische Situationen schnell, wenn einer anmerkt, es handle sich hierbei nun um eine perfekte romantische Situation. Kaum gesagt, schon dahin. Darin sind sie Sternschnuppen sehr ähnlich. Aber sie stellen sich eben auch genauso unvermittelt ein. Nur aufmerksam sollte man schon sein. Und vielleicht kurz mal nicht nur an sich selbst denken.