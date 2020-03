«Ich sterbe öfter, als dass ich gewinne»

Aber um was geht es dann? Zum einen ist es für Treffler der Sport. Das war schon immer ihr Ding, sagt sie. Fussball, Tennis, Ski, Snowboarden, Reiten Kickboxen, Schwertkampf, Boxen, Schwimmen, Tauchen, Motorradfahren, Klettern, Bouldern. Sie macht eine kurze Pause, als überlege sie, ob sie noch was vergessen hat. Auf Trefflers Instagram-Account sind kurze Videos zu sehen, von ihr an verschiedenen Sets – mal als Polizistin, mal als Zombie oder als mittelalterliches Burgfräulein auf einem Pferd. Und auch von ihr beim Training: Klimmzüge, einarmiger Liegestütz, Boxen. «Ich mag diesen Kick, wenn man sich total ausgepowert hat, Vollgas gegeben hat, und dann total erledigt ist», sagt sie. Treffler bewegt ihre Hände beim Sprechen oft sanft, als würde sie Dinge in der Luft greifen, mit den Fingern zusammendrücken und zu sich herziehen. Ihre Fingernägel sind kurz, die Finger sehnig. Starke Hände, das sieht man.

Früher hat sie mit ihren Händen Computertastaturen bedient. Mit 16, nach der Schule, begann Treffler «ganz klassisch» eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten. «Vielleicht ein bisschen durchs Umfeld gedrängt, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte», sagt Treffler. Und das war halt was Vernünftiges. «Das hat mir aber keinen Spass gemacht», sagt sie, «gar nicht.» Durchgezogen hat sie es trotzdem. Denn so eine ist sie. Eine, die Sachen, die sie angefangen hat, ordentlich zu Ende bringt.

Was ihr gefallen hat in der Steuerkanzlei, war «alles rund um Computer», sagt Treffler. Also wurde sie in der Zeit des Computerbooms zur Systemadministratorin der Kanzlei und begann dann mit 23 Jahren, Informatik zu studieren. Nach dem Diplom arbeitete sie im Consulting, zunächst in Deutschland, dann sieben Jahre lang in der Schweiz. «Ich war da sehr erfolgreich», sagt Treffler sehr nüchtern, «mir hat das auch Spass gemacht.»

Aber irgendwann gab es nichts anderes mehr. «Ich habe irgendwann Tag und Nacht gearbeitet», sagt sie. Während ihre Kollegen Mittagspause machten, ging sie Kickboxen, «eine Stunde abreagieren, und dann weiterarbeiten». Am Abend vielleicht noch einmal ins Kickboxen, nur um dann zu Hause auf der Couch am Laptop weiter zu programmieren. «So jemand bin ich», sagt sie, «eher ein Workaholic.» Oder so: «Wenn mir etwas Spass macht, dann bin ich da auch gut drin.»

Bis sie dann nicht mehr in der Nacht von Programmierproblemen träumen wollte. Bis sie über einen Schwertkampfverein, bei dem sie immer wieder trainierte, einige Stuntleute kennenlernte. «Die sagten: Hey, du hast Talent. Man sieht, du hast Spass. Hast du schon mal darüber nachgedacht, Stunts zu machen?» Hatte sie nicht. Aber dann ging der Gedanke nicht mehr aus ihrem Kopf. Sie begann zu recherchieren. «Alle haben mir abgeraten», sagt sie. Zu alt sei sie, zu unsicher das Business. «Das Gute war, dass ich vor allem am Anfang, als ich noch nicht so viele Stunts hatte, immer noch IT-Jobs machen konnte. So war ich finanziell abgesichert.»