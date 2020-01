«Ich habe oft Todesangst»

Und, hat die Ausrüstung getaugt?

Von wegen. Auf den Schlafsäcken stand ganz gross dran «für bis zu minus 40 Grad». Aber die waren schon bei minus 15 Grad komplett am Ende. Das war für mich zum ersten Mal eine richtig gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ich habe die Hersteller angesprochen und gesagt: «Das was ihr da gemacht habt, das sieht ja schön aus, aber es hält nicht das, was es auf dem Label verspricht. Ich kann euch aber sagen, woran das liegt.»

«Was die Leute nicht verstehen: Der Weg ist die Herausforderung.»

Was kostet die Ausrüstung für so eine Nordpolexpedition?

Da sind Sie ganz schnell bei einem höheren sechsstelligen Betrag.

Wie haben Sie das zusammengekriegt? Doch nicht allein mit Materialtests.

Ich habe mit Printmedien Verträge abgeschlossen. Denen ging es damals noch gut und die wollten meine Geschichten exklusiv haben. Daneben hab ich mit Vorträgen angefangen und Bücher geschrieben. Aber ich habe mich bei jeder einzelnen Expedition hoch verschuldet.

Immerhin standen Sie dann am Nordpol.

Eins will ich mal klarstellen: Der Nordpol ist absolut nicht sehenswert. Das ist ein rein rechnerischer Punkt, ein zugefrorener Ozean.

Trotzdem wollen viele Menschen hin, der Nordpol-Tourismus boomt.

Ich finde das absurd. Wenn sich einer bis auf den 89. Breitengrad einfliegen lässt und mit viel Brimborium die letzten 60 Meilen bis zum Pol zurücklegt, dann war der doch nicht wirklich am Nordpol. Die Russen bieten das auch mit Eisbrechern an, sodass man im Sommer hinfahren kann. Da gibt es am Nordpol dann ein Champagner-Frühstück und ‹ne Polar-Urkunde. Was die Leute nicht verstehen: Der Weg ist die Herausforderung. Man scheitert am Weg, nicht am letzten Breitengrad.

Erzählen Sie uns von dem Weg.

Man beginnt eine Nordpol-Expedition am letzten Landzipfel, in unserem Fall Ellesmere Island in Kanada. Dort steigt man aufs Meer. Und tja, dann sind es 1000 Kilometer geradeaus bis zum Nordpol. Im Sommer taut es auf, deswegen geht man in der kältesten Jahreszeit. Kalt bedeutete damals, dass es immer zwischen minus 40 und minus 56 Grad kalt war. Was frisch ist.

«Auch äusserliche Erfrierungen passieren innerhalb von Minuten, besonders exponiert ist die Nase.»

Minimale Untertreibung.

Beim Skilaufen denkt man ja, minus 20 Grad wären saukalt, und fünf Grad kälter würde auch keinen grossen Unterschied mehr machen. Aber das ist falsch. Ab minus 30 Grad spürt man jedes einzelne Grad. Die Gefahr, sich Erfrierungen zu holen, ist riesig. Man kann sich durchs Atmen die Lungen erfrieren, und wenn die Augen tränen, frieren einem sofort die Augenlider zusammen.