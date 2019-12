Gefühlte Wahrheit

Das Filmchen zeigt einen Mann, der seiner sehr schlanken und schönen Frau einen Hometrainer schenkt, die darob völlig aus dem Häuschen ist und das Gerät zum Mittelpunkt ihres Daseins macht. Ein üblich dümmlicher Spot für ein Lifestyle-Produkt, nichts Besonderes. Aber normal ist aus, normal spielt keine Rolle in den sozialen Medien. Hier wird jeder Anlass genutzt, um sich zu empören, in diesem Fall darüber, dass der Spot sexistisch sei.

Massenaufwallungen wie diese offenbaren den Herdentrieb des Menschen: Man meint und schimpft im Rudel, das gibt ein schönes Gefühl, es sind ja auch alle von der (guten) Sache überzeugt. Ob der Zorn tatsächlich gerecht oder angemessen ist? Jeder hält sich doch für informiert, weitgehend rational und wähnt seine Meinungen faktenbasiert. Und je weiter der Interpretationsspielraum ist, wie im Falle des Werbespots für den Hometrainer, desto stärker ist der Einfluss der Herde.

«Unsere Haltungen sind Gegenstand intensiver sozialer Prüfung.»Daniel Williams, Psychologe

Es bestimmen vor allem Gefühle darüber, ob Menschen etwas für richtig oder falsch halten, argumentieren Psychologen. Erst wenn das affektive Urteil steht, werden passende Informationen gesucht, um die Haltung abzusichern. Das menschliche Meinungsgebäude steht auf einem emotionalen Fundament – und wenn es nur das Gefühl ist, als Teil eines Social-Media-Mobs gegen echte oder vermeintliche Verfehlungen anzubellen.

Zuletzt sind zahlreiche Studien erschienen, die zeigen: Applaus und Zustimmung lassen Meinungen entstehen, ohne dass sich Menschen dessen stets bewusst sind. Wir sagen laut, wofür wir Beifall bekommen; und wir glauben an das, wofür es Zustimmung gibt. Die Reaktion eines Publikums ist in Ansichten meist eingepreist.

«Unsere Haltungen sind Gegenstand intensiver sozialer Prüfung», schreibt Daniel Williams im Fachjournal Mind and Language. Ein simpler, offensichtlicher Umstand, der bisher in der Fachliteratur zu wenig beachtet worden sei, so der Psychologe und Philosoph der britischen Universität Cambridge. Williams' zentrale These also lautet: Menschen bilden Meinungen in Abhängigkeit davon, wie diese bei anderen ankommen. Die Haltung daran auszurichten, was sozial erwünscht ist, sei eine erfolgversprechende Strategie. Das ist zwar opportunistisch und birgt theoretisch die Gefahr, Auffahrunfälle mit der Realität zu provozieren. Aber wer Mitglied einer Gruppe sein will, der müsse eben deren Werte anerkennen, andernfalls droht «Exkommunikation», schreibt Williams.

Das Verhalten eines Nutzers bei Social Media lasse sich von dessen Charakter her erklären, so die Psychologen.

Kaum etwas motiviere das Denken von Menschen so sehr, wie ihre Identität zu schützen – dann verteidigen sie selbst den gröbsten Unfug. «Überzeugungen, die als Eintrittskarte zur Mitgliedschaft in einer sozialen Gruppe dienen», schreibt der Psychologe, «sind grundsätzlich eher verzerrt, unplausibel oder sogar absurd.» Wer dagegen sowieso nicht Teil dieser Gruppe sei, also nicht auf deren Zustimmung angewiesen ist, habe keinerlei Motivation, ebenfalls an diese Inhalte zu glauben. Im Gegenteil: Diese sogenannten anderen glauben ihrerseits anderen absurden Kram, der halt deren Horde zusammenhält.

Besonders gut lassen sich diese Mechanismen in den sozialen Medien beobachten, wo die digitalen Meinungsstämme übereinander herfallen. Diese Arenen befriedigen den menschlichen Drang nach Prestige und Zustimmung wie eine neue, harte Droge, heftige Nebenwirkungen und Entzugserscheinungen inklusive. Die toxische Wirkung entsteht daraus, dass Social-Media Kommunikation in eine öffentliche Inszenierung und Performance verwandelt hat. So argumentieren der Psychologe Jonathan Haidt und der Autor Tobias Rose-Stockwell in The Atlantic. Twitter, Facebook und Co. lieferten jedem Nutzer permanent Feedback über seinen sozialen Status: Wir er gemocht, geliked, geretweeted? Und wenn es Beschimpfungen hagelt, dann gilt auch das als Auszeichnung, solange nur der eigene Stamm Applaus spendet.

«Moralische Effekthascherei»

Die Evaluation (wie sehen mich die anderen?) fand früher als innerer Dialog des Einzelnen mit sich selbst statt. Als Soziometer bezeichnete der Sozialpsychologe Mark Leary dieses menschliche Messsystem einst, das nun auf der grossen, öffentlichen Bühne stattfindet. Quantifizierbare Parameter des öffentlichen Status verleiten dazu, die Meinung zu verschärfen, zuzuspitzen, am Massengeschmack auszurichten – und der eigenen Empörung am Ende sogar selbst zu glauben, wenigstens zum Teil.

Als «moralische Effekthascherei» bezeichnen Psychologen um Joshua Grubbs von der Bowling Green State University Shitstorms wie jenen, der sich kürzlich am Hometrainer-Werbespot entzündet hatte. Es gehe nicht um die Sache, es sei ein Kampf um sozialen Status, argumentieren sie im Fachmagazin Plos One.

«Sobald die Empörung stieg, hatten Beobachter das Gefühl, es sei normativ, ebenfalls Kritik zu äussern.»Takuya Sawaoka und Benoît Monin, Psychologen

In Versuchen mit Tausenden Teilnehmern beobachteten die Psychologen, dass die Ideologie der Schreihälse quasi irrelevant war: Rechte Trolle, linke Trolle – ob jemand grossen Wirbel veranstaltete und mit Vorwürfen um sich schlug, hing davon nicht ab. Stattdessen lasse sich das Verhalten eines Nutzers bei Social Media eher von dessen Charakter her erklären, so die Psychologen. «Moralische Effekthascherei korreliert mit Persönlichkeitsmerkmalen, die wir mit der Suche nach Status assoziieren.» Es gehe um Prestige und um soziale Dominanz – und manche sind einfach anfälliger dafür, ihre Meinung am grössten Effekt auszurichten.

Es sind die Profilneurotiker, die andere mit Vorwürfen überziehen, einschüchtern und manchmal fertigmachen. Diese Effekthascher setzen Standards: Die Psychologen Takuya Sawaoka und Benoît Monin von der Stanford University haben den sozialen Sog eines Shitstorms untersucht. Für die Studie liessen sie mehr als 3000 Teilnehmer moralisch anstössige Posts sowie die wütenden Reaktionen darauf bewerten. Baute sich sozialer Druck auf, zogen die Probanden selbst auch mit: «Sobald die Empörung stieg, hatten Beobachter das Gefühl, es sei normativ, ebenfalls Kritik zu äussern», schreiben Sawaoka und Monin im Fachjournal Psychological Science.

Das Urteil einer Gruppe ist extremer

Wenn sich alle aufregen, dann muss ja etwas dran sein, oder? «Es steht ausser Frage, dass das Internet im Allgemeinen und Social Media im Besonderen für viele Menschen viele neue Formen des Konformitätsdrucks erzeugt», schreibt der Verhaltensforscher Cass Sunstein in seinem aktuellen Buch «Conformity» (New York University Press). Die erweiterte Meinungsöffentlichkeit und die dadurch verschärften Zwänge hinterlassen Spuren, die über böse Kommentare hinausgehen. Das legen schon klassische Studienergebnisse aus der Zeit vor Twitter und Co. nahe, die der Wissenschaftler der Havard University in seinem Buch anführt.

Wie im Internet führen auch in Gruppendiskussionen seit jeher die lauten, von sich eingenommenen Menschen das Wort. Ihre Meinungen sind hörbar und prägen das Urteil einer Gruppe. Dieses fällt immer extremer aus als das Urteil einzelner Mitglieder, wie Sunstein schildert. Das haben Studien in vielen Umständen belegt, etwa für Geschworenenjurys. Nach und nach schliessen sich alle einer gefühlten Gruppenmeinung an. Gehört wird nurmehr, wer noch eins drauflegt. Wer zweifelt, hält hingegen aus Scham oder Angst, sich zu blamieren, den Mund. «Wenn einzelne Gruppenmitglieder empört sind, dann steigern sich Gruppen als Ganze erst recht in Empörung hinein», schreibt Sunstein.

Als stummer Beobachter mag man an eigenen Positionen zweifeln, verbirgt das aber.

Weil alle wirklich überzeugt sind? Zum Teil ja, aber nicht notwendigerweise vollständig. Das zeigen auch die Ergebnisse von Monin und Sawaoka: Die Teilnehmer ihrer Studie fanden zwar im Falle eines Shitstorms, dass Empörung wohl die nach moralischen Standards richtige Reaktion sei. Doch je heftiger der Sturm tobte, desto eher empfanden sie auch: Mitleid mit den Verfemten, was sie aber für sich behielten. Erst auf Nachfrage der Psychologen zeigte sich, dass sich die Teilnehmer damit einsam fühlten. Sie hielten die Empörung der anderen für authentisch und diese auch für zorniger als sich selbst.

Warum sie nichts sagten, nicht zurückruderten, sich nicht mässigten? Es sei ein zutiefst menschlicher Drang, einen guten Eindruck in den Augen anderer zu hinterlassen, so Sunstein. «Und wenn mehrere Personen öffentlich eine Meinung kundtun, dann empfinden wir das als guten Grund, nicht an diesem Urteil zu rütteln, zumindest nicht öffentlich.» Als stummer Beobachter mag man an eigenen Positionen zweifeln, verbirgt das aber. Höchstens im vertraulichen Zwiegespräch zeigt sich gelegentlich: So alleine, wie zunächst befürchtet, ist man dann doch nicht.