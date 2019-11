«Es ist eine Schande, eine Frau zu sein»

Aus Brasilien schrieb ich meiner Mutter. Die lachte mich nur aus: Ein Kind könne man doch nicht so planen! Doch ich behielt recht. Ich bestand mein Examen und brachte drei Monate später unser erstes Kind zur Welt, bei meinen Eltern im Pfarrhaus von Igis. Mein Mann kam erst im März aus São Paulo zu uns. Es war wunderbar, ihn endlich wieder bei mir zu haben. Wir waren glücklich mit unserem Kind. Aber während Gian bei seinem Vater im Baugeschäft in Pontresina mitarbeitete, wusch ich Windeln und schwieg, wenn die Schwiegermutter sich in die Erziehung einmischte.

Ich wünschte mir nichts sehnlicher, als ebenfalls in meinem Beruf zu arbeiten und auf der Kanzel zu stehen. Doch das schien aussichtslos: Noch hatte kein Kanton das Pfarramt für Frauen geöffnet. Die wenigen Theologinnen arbeiteten als Pfarrhelferinnen neben einem männlichen Pfarrer. Im Sommer 1931 lehnte der Bündner Kirchenrat meine Bitte ab, wenigstens aushilfsweise predigen zu dürfen. Wieder spürte ich deutlich, dass es eine Schande ist, eine Frau zu sein.

Doch dann erfuhr ich, dass der Pfarrer von Furna gekündigt hatte. Furna ist das Dorf im Prättigau, wo ich als Kind bei den Grosseltern meine Ferien verbrachte. Es gab dort keinen Strom und keine Verkehrsverbindung ins Tal. Schon mehrere Pfarrer hatten das Dorf verlassen, weil es ihnen zu abgelegen war. Nun fand die Gemeinde keinen neuen Pfarrer. Da hatte meine Mutter eine unerhörte Idee. Sie fragte den Kirchgemeindevorstand, wie sich Furna zur Wahl einer Pfarrerin stellen würde. Und wirklich: Am 13. September 1931 wählten mich die Furnerinnen und Furner – Frauen hatten in der Reformierten Landeskirche Graubündens seit 1918 das Stimmrecht – einstimmig zu ihrer Pfarrerin, mit den gleichen Rechten und Pflichten wie ein Pfarrer.

Ich war überglücklich und schockiert zugleich. Ich wollte doch versuchen, dieses Amt zu übernehmen. Aber gleichzeitig hatte ich Angst, denn alle Augen waren auf mich gerichtet. Am 3. Oktober zog ich mit dem kleinen Kind und einer Haushälterin ins Pfarrhaus, mein Mann blieb bei seiner Arbeit in Pontresina. Das war ein Skandal, der bis nach Deutschland Schlagzeilen machte. Schliesslich wagte ich es als Erste in der Schweiz, Frau Pfarrer zu sein, und das ohne die Erlaubnis des Kirchenrats. Ausserdem warf man mir vor, ich vernachlässige Mann und Kind. Furna hielt trotz der Drohungen aus Chur zu mir. Schliesslich konfiszierte der Kirchenrat das Gemeindevermögen. Sogar der berühmte Karl Barth schaltete sich in die Diskussion ein.

Erst 1963 erhielt ich die kirchlichen Weihen: Am 17. November wurde ich mit elf weiteren Theologinnen im Zürcher Grossmünster ordiniert. Sie nannten uns die zwölf Apostelinnen.

