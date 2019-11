Ein GA für News

Im Schweizer Netzwerk müssten sich Medienhäuser registrieren und könnten dann wie bei Facebook ein Profil erstellen und Inhalte hochladen. Die Nutzer könnten alles posten, was von registrierten Domains oder akkreditierten Youtube-Kanälen käme. Bisher scheiterten Lokalmedien und journalistische Start-ups oft daran, ihre Inhalte zu den Empfängern zu bringen, weil der Aufbau der Distribution so teuer ist. Das Schweizer Netzwerk würde dieses Problem lösen. Die Medienvielfalt könnte zunehmen. Und kein Medienhaus würde an der Einführung des Systems verlieren. Denn jedes Medium könnte weiterhin seine eigenen Webseiten, Sendestationen oder Facebook-Accounts betreiben. Es wäre einfach ein Zusatzkanal, der sich wohl schnell als der beste Weg erweisen würde.

Und wer soll das bezahlen?

Die SRG würde das Schweizer Netzwerk betreiben. Es wäre aus unseren Pflichtabgaben finanziert. Denn die SRG verfügt bereits über eine digitale Infrastruktur für News. Ähnlich wie man einst anfing, zuerst Radio zu senden und dann Fernsehen, würde die SRG nun soziale Medien anbieten. Sie müsste jeder in der Schweiz wohnhaften Person einen Accountzugang geben. Nicht zum Vertrieb eigener Inhalte, sondern als Kanal für alle Schweizer Qualitätsmedien.

Es wäre eine inhaltsneutrale Förderung, wie sie viele Verleger fordern. Man würde die Kleinen und den Markt zugleich fördern. Aber wie soll die SRG das finanzieren? Die SRG müsste einen Teil ihrer Aktivität umverlagern. Von der Herstellung von Inhalten zur Bereitstellung eines Netzwerks. Die SRG würde so ihren Kernauftrag der Versorgung der Randgebiete und des Zusammenhalts erfüllen.

Anstossen könnte es das Bundesamt für Kommunikation, realisieren die SRG.

Der Hauptvorteil gegenüber Facebook & Co. wäre aber ein staatspolitischer. Unsere Demokratie wäre geschützt. Wahlbeeinflussung im Stile von Cambridge Analytica wäre ausgeschlossen, ebenso Missbrauch durch die SRG selbst. Denn endlich würden die Algorithmen transparent, die steuern, wer welche News sieht. Facebook als profitorientiertes Unternehmen weigert sich, seine Algorithmen offenzulegen. Ein öffentlich-rechtlicher Betrieb aber hat keine Geschäftsgeheimnisse. Auch Nutzerdaten würden besser kontrolliert.

Ein geschützter Informationsraum ist die Grundlage der Souveränität im digitalen Zeitalter.

Die Idee keimt gerade an vielen Orten. Kürzlich veröffentlichte ein ehemaliger Direktor des Bloganbieters Tumblr in der «New York Times» den Vorschlag, in den USA ein Public Social Network aufzubauen. Doch wir Schweizer könnten die Ersten sein, denn die wichtigsten Stellen bewegen sich in die gleiche Richtung:

Die Schweizer Verleger machten Mitte Oktober mit der Login-Allianz einen pionierhaften Schritt zur Zusammenarbeit im digitalen Vertrieb. Simonetta Sommaruga sagte vor Verlegern, ihr Medienpaket solle die Zustellung von Inhalten fördern. Der Presserat hat Anfang Jahr seine Kompetenzen auf den digitalen Raum erweitert. In der Eidgenössischen Medienkommission diskutiert man ein Qualitätslabel für News.

Und wir hätten die Ingenieure: Mit Refind betreiben zwei ETH-Abgänger ein weltweit beachtetes Social-News-Netzwerk. Und im Kanton Basel testen Entwickler des Vereins Wepublish ein digitales Vertriebsnetz für lokale Newsanbieter. Das Schweizer Netzwerk wäre die logische Fortsetzung. Anstossen könnte es das Bundesamt für Kommunikation, realisieren die SRG.

Wir bilden uns oft ein, die Schweiz sei ein langsames Land, das Entwicklungen stets etwas hinterherhinkt. In Wahrheit ist die Schweiz ein Labor. Eines der innovativsten Länder der Welt, das seiner Zeit manchmal auch voraus ist. Denken Sie nicht an das Frauenstimmrecht. Denken Sie an die Bundesverfassung von 1848. Das ist die Dimension dessen, was uns bevorsteht: eine digitale Staatsgründung.