Druck in den Adern

Wie sind die Blutdruckwerte zu verstehen?

Die Masseinheit für den Blutdruck ist «Millimeter Quecksilbersäule» (mmHg). Dies, weil der Blutdruck bei früheren Messgeräten an einer Quecksilbersäule abgelesen wurde. Der Blutdruck setzt sich aus einem oberen (systolischen) und einem unteren (diastolischen) Wert zusammen. Der systolische Wert gibt den maximalen Druck in den Gefässen an, wenn sich der Herzmuskel zusammenzieht und das Blut stossartig in die Körperschlagader auswirft. Der diastolische Wert misst den minimalen Druck, wenn sich das Herz wieder entspannt, um sich mit neuem Blut anzufüllen.

Ist der Blutdruck immer gleich hoch?

Der Blutdruck schwankt im Tagesverlauf. Unter körperlicher Anstrengung wird mehr Blut in den Kreislauf gepumpt, damit die Muskeln mehr Sauerstoff erhalten. Aber auch Aufregung, Stress, Angst, Schmerz oder Lärm treiben den Blutdruck vorübergehend in die Höhe. Am niedrigsten ist er, wenn wir schlafen. Vor dem Aufwachen steigt er wieder an, gegen Abend ist er am höchsten. Ein idealer Blutdruck, tagsüber im Ruhezustand gemessen, sollte sich laut der Schweizerischen Gesellschaft für Hypertonie um die 120 zu 80 mmHg bewegen. Von Bluthochdruck – oder eben Hypertonie – spricht man, wenn die Werte dauerhaft bei 140 zu 90 mmHg oder höher liegen.

«Bei zu hohem Blutdruck verdickt sich der Herzmuskel, und seine Pumpleistung nimmt ab.»Frank Ruschitzka, Chefarzt Kardiologie am Universitätsspital Zürich

Warum ist Hypertonie gefährlich?

Hypertonie gehört zu den Hauptrisikofaktoren für Herz-Kreislauf-Krankheiten wie beispielsweise Herzinsuffizienz, Vorhofflimmern, Angina Pectoris oder Beinarterienverschluss. Kardiologe Frank Ruschitzka erklärt: «Ist der Blutdruck zu hoch, muss der Herzmuskel mehr arbeiten und verdickt sich über die Jahre. Seine Pumpleistung nimmt ab.» Auch die Arterien im ganzen Körper verdicken und verhärten sich unter dem Dauerdruck des Blutes. Ablagerungen in den Gefässinnenwänden und daraus hervorgehende Blutgerinnsel verengen die Gefässe zunehmend. Verstopft eines komplett, erhält das versorgte Gebiet dahinter keinen Sauerstoff mehr und stirbt ab. Es kommt zum Hirnschlag oder Herzinfarkt. Auch den anderen Organen schadet Bluthochdruck. Ist die Durchblutung der Netzhaut im Auge gestört, kann das bis zur Erblindung führen. Sterben in der Niere winzige Filtervorrichtungen ab, kann sie irgendwann nicht mehr genügend Abfallstoffe ausscheiden und versagt ihren Dienst. Hypertonie erhöht zudem das Risiko einer Demenz.

Warum wird Bluthochdruck unterschätzt?

Die Blutdruckhöhe und die Lebenserwartung sind laut wissenschaftlichen Untersuchungen eng miteinander verbunden. Das Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Krankheit zu sterben, ist bei einem systolischen Blutdruck von 155 mmHg viermal so hoch wie bei einem, der 40 mmHg tiefer liegt. Weil Bluthochdruck für den Betroffenen aber nicht direkt fühlbar ist, werden seine Folgen oft unterschätzt. «Erst wenn Organschäden entstanden sind, zeigen sich Symptome wie Kopfschmerzen, Nasenbluten, Kurzatmigkeit, Schmerzen oder Druckgefühl im Brustkorb», weiss Frank Ruschitzka. Aus diesem Grund wird Hypertonie auch als «stiller Killer» bezeichnet. Der Mediziner empfiehlt, den Blutdruck spätestens mit 40 Jahren einmal überprüfen zu lassen, wenn dies nicht ohnehin bei einem Hausarzt geschehen ist. «Kontrollieren Sie bei dieser Gelegenheit auch Ihre Blutfettwerte, denn ein erhöhter Cholesterinspiegel begünstigt eine vorzeitige Arterienverkalkung.»

Wer ist von Hypertonie betroffen?

Bluthochdruck ist zu einem grossen Teil durch die Gene bestimmt. Wenn eine familiäre Vorbelastung besteht, sind gelegentliche Blutdruckkontrollen besonders wichtig. Gemäss Schätzungen leiden 1,5 Millionen Menschen in der Schweiz an Hypertonie. Grundsätzlich nimmt der Blutdruck im Laufe des Lebens zu, weil die Gefässe steifer werden. Nach dem 65. Lebensjahr ist er nahezu bei jedem Zweiten krankhaft erhöht. In jüngeren Jahren sind mehr Männer als Frauen Hypertoniker. Mit dem Eintritt in die Wechseljahre dreht sich die Situation jedoch um, sodass mehr ältere Frauen unter dem Problem leiden.