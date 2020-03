Downtown Girl

«Maddy», wie ihre Fans sie nennen, ist Model und Designerin ihres eigenen Modelabels 21 Reasons Why, benannt nach dem 21. Chromosom, das bei Menschen mit Trisomie 21 wie Madeline dreifach statt doppelt vorhanden ist. Über eine Million Menschen folgen ihr auf Social Media. In New York wird Madeline immer wieder erkannt und angesprochen. Auch deshalb dürften sich Designer für sie interessieren: Madeline ist eine Multiplikatorin. Laut dem Magazin «Forbes» ist sie eine «Game-Changerin Nr. 1» in der Modeindustrie – für ihre Mutter und ihre Fans ist sie eine «Aktivistin für Inklusion». Madelines Sichtbarkeit auf den Laufstegen hat eine politische Dimension. Aber kann eine Frau Aktivistin sein, die nicht um ihren Aktivismus weiss? Wird man zur Aktivistin, weil andere in einem ein Vorbild sehen?

Herbst 2017: Stuart präsentierte zusammen mit anderen Models ihre erste Kollektion für ihr Modelabel 21 Reasons Why an der New York Fashion Week. Foto: Getty Images

Madeline Stuart kann diese Fragen nicht beantworten, Kommunikation ist ihre grösste Herausforderung. Die Muskulatur ihrer Zunge ist sehr schwach, manchmal hängt sie ihr unkontrolliert aus dem Mund. Sie scheint alles zu verstehen, spricht aber nur einzelne Wörter. «Yeahhh» oder «Ye yu», was «Thank you» bedeutet.

Man kann von Madeline nicht verlässlich erfahren, wie es ihr geht. Man kann sie beobachten: Madeline umarmt jeden mit der gleichen Intensität, einen Türsteher genauso wie den CEO von Tommy Hilfiger. Nichts ist einstudiert, alles passiert spontan. Hat sie keine Lust, wirkt sie abwesend, als hätte sie sich in einen Kokon zurückgezogen. Findet sie etwas toll, so wie Chicken Wraps oder M&M’s, ist alles an ihr Licht. Sie trinkt nur Getränke mit Kohlensäure, etwa Mineralwasser oder zuckerfreie Cola, und rülpst dann laut, woraufhin sie leise «Sorry» sagt.

Sie liebt falsche Wimpern, geschmeidige Stoffe und Accessoires. Betritt sie während der Fashion Week einen Raum, sagt ihr oft irgendjemand, wie schön sie sei, wie grossartig, wie wunderbar. Madeline hört das gern, sie hält dann die Hand zum Abklatschen hoch. Betritt sie einen Laufsteg, zeigt sie häufig auf die Menschen in der ersten Reihe und schüttelt sich, hüpft in die Höhe, macht ruckartige Bewegungen. Die anderen Models schauen in die Kamera, nie ins Publikum. Madeline macht es umgekehrt. Sie klatscht die Zuschauer in der ersten Reihe ab oder winkt ihnen energisch zu. Madeline hält sich nicht an die Regeln der Modebranche, die ein Ausflippen nur nach Plan erlauben. Sie bleibt nicht cool, weil sie nicht weiss, was Coolness ist. Am Ende der Show, wenn die Designer mit ihrem Lieblingsmodel auf die Bühne kommen, entscheiden sich viele für Madeline.

Hat Madeline keine Lust mehr, ködert Rosanne sie manchmal mit Bonbons.

Alle wirken glücklich nach diesen Auftritten, das Publikum, die anderen Models, die Designer, vor allem Madeline selbst, nur Rosanne nicht. Als Madeline nach einer Show in New York in den Backstagebereich kommt, rügt Rosanne ihre Tochter: «Du bist ein professionelles Model. Wenn du willst, dass andere dich auch so behandeln, musst du professionell laufen.» Eben noch der gefeierte Star, lässt Madeline nun den Kopf hängen und schmollt. Sie dreht sich weg, um kurz darauf doch wieder nach Rosannes Hand zu suchen. Rosanne würde am liebsten verhindern, dass die Zuschauer klatschen, wenn Madeline auf den Laufsteg tritt – weil ihre Tochter sich dann nicht beherrschen kann. Rosanne sagt: «Es geht nicht darum, Spass zu haben. Ich möchte, dass Models mit Behinderungen auf dem Laufsteg ernst genommen werden.» Einerseits profitiert Madeline von ihrer Einzigartigkeit in der Modewelt, andererseits markiert die sie auch als anders, als abweichend. Deshalb, findet ihre Mutter, soll Madeline laufen und sich benehmen wie alle anderen: stumm, ernst, kein Hüpfen, kein Abklatschen. Aber wäre sie dann noch sie selbst?