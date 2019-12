Die schönsten Winterwanderungen

Die acht Winterwanderungen1 Beatenberg BE

2 Zermatt VS

3 Sattel-Hochstuckli SZ

4 Riederalp VS

5 Gurnigel BE

6 Prättigau GR

7 Braunwald GL

8 Mythenregion SZ

***

1 Beatenberg

Berner Oberland



Für Landschaftsgeniesser: Vom Niederhorn nach Waldegg hinunter

Atemberaubend: Die Sicht vom Niederhorn auf das dunkle Türkis des Thunersees und den Niesen (rechts). Foto: Leander Wenger

Mit der Gruppenumlaufbahn geht es von Beatenberg bequem hinauf zum Niederhorn, einem der Hausberge des Thunersees. Die Wanderung führt auf gut präparierten Wegen zunächst dem Grat entlang zum Burgfeld. Überanstrengen muss man sich dabei nicht und bekommt doch enorm viel Panorama auf das Justistal zur einen Seite und auf die Berner Alpen mit Eiger, Mönch und Jungfrau zur anderen Seite serviert. Auch der weitere Verlauf dieser einzigartigen Tour bietet – wenn auch mit teilweise recht steilen Streckenabschnitten abwärts – puren Landschaftsgenuss.