Der digitale Pinsel

Entscheidend dabei ist das Programm Photoshop, dessen Version 1.0 vor ziemlich genau 30 Jahren auf den Markt kam. Seitdem hat Photoshop Millionen Fotografen und Designern die Arbeit erleichtert – aber auch den Blick auf eine optimierte Welt geprägt. Profitiert hat davon vor allem Adobe: Der Konzern sicherte sich früh die Rechte an der Bildbearbeitungssoftware. Heute hat er je nach Schätzung einen Marktanteil von bis zu 90 Prozent bei professionellen Nutzern und verdient damit Milliarden.

Typische Silicon-Valley-Erzählung

Die Gründungsgeschichte von Photoshop ist eigentlich eine typische Silicon-Valley-Erzählung. Nur spielt sie nicht im berühmten Tal der Tech-Giganten, sondern in Michigan: Dort war der US-Amerikaner Thomas Knoll auf der Suche nach einer Bildbearbeitungssoftware, die Graustufen auf einem schwarz-weissen Bildschirm anzeigen konnte. Doch das Angebot war überschaubar, und so setzte sich Knoll selbst an den Computer und programmierte drauf los, parallel zu seiner Doktorarbeit an der University of Michigan. Sein Bruder John, der bei einer Filmfirma arbeitete, stieg bald auch in das Projekt ein.

Am 19. Februar 1990 kam Photoshop 1.0 auf den Markt, damals nur für Apple-Computer.

Das war 1987, an leistungsstarke Rechner, wie es sie heute gibt, war noch gar nicht zu denken. Die ersten Beta-Versionen konnten entsprechend wenig. Eine frühe Version, heute 0.87 genannt, vermarktete ein Scannerhersteller unter dem Namen Barneyscan XP. Er verkaufte etwa 200 Exemplare. Doch im Herbst 1988 kam der Durchbruch: Adobe entschied sich gegen Investitionen in die Software anderer Firmen und für das Programm der Knoll-Brüder. Die entwickelten das Programm gemeinsam mit dem neuen Partner weiter. Am 19. Februar 1990 kam schliesslich Photoshop 1.0 auf den Markt, damals nur für Apple-Computer, ab Version 2.5 dann auch für Windows-Rechner.

Die ersten Rezensenten waren begeistert. Arne Hurthy schrieb im Apple-Fachmagazin Macworld: «Ich glaube nicht, dass es irgendein Mac-Programm gibt, das so viel kann wie Photoshop.» Die Software dominierte den Markt trotz eines Startpreises von damals 895 Dollar von Beginn an so sehr, dass der Markenname inzwischen zum Gattungsbegriff geworden ist. Wer von bearbeiteten Bildern spricht, nennt sie oft «gephotoshoppt». Es prägte bald auch ein weltweites Schönheitsideal: Dank Photoshop kann alles, was als die Industrie als Fehler definiert, mühelos glattgebügelt werden. Das ging so weit, dass Hollywood-Schauspielerin Julia Roberts 2011 in einer Lancôme-Werbung derart makellos und faltenfrei aussah, dass die britische Werbeaufsicht die Kampagne verbot.

Photoshop hat die Bildretusche demokratisiert

Inzwischen sind handelsübliche Rechner so leistungsstark, dass sie mit dem Programm klarkommen, obwohl mit der Zeit immer mehr Funktionen hinzukamen. Ein wichtiger Schritt war die Einführung der Ebenen: Seit Version 3 können Nutzer ein Bild so aufteilen, dass sie einzelne Bereiche komplett unabhängig vom Rest des Bildes bearbeiten und verschieben können. Das ist besonders bei aufwendigen Montagen hilfreich. Ein ähnlich grosser Schritt geschah im Jahr 2013 – allerdings nicht nur zur Freude der Nutzer. Adobe stellte sein Angebot komplett um: Konnte man früher noch eine Photoshop-Version kaufen und jahrelang nutzen, geht das jetzt nur noch per Abo. Die sogenannte Creative Cloud kostet inklusive aller Grafik-, Video- und Audioprogramme mehr als 700 Euro im Jahr. Ein reines Photoshop-Einzelabo kostet ohne Rabatte immer noch fast 285 Euro jährlich.

Wurde verboten: Kampagne mit Julia Roberts. Foto: Lancome

Trotz dieses kostspieligen Abomodells muss man Photoshop aber zugestehen, dass es gewissermassen die aufwendige Bildretusche demokratisiert hat, die mal kleinere, mal grössere Manipulation wurde alltäglich. Erfunden haben die Retusche aber weder die Knoll-Brüder noch Adobe. Sie ist so alt wie die Fotografie selbst.

Manipulationen nur schwer zu erkennen

Der Münchner Porträtfotograf Franz Hanfstaengl zum Beispiel gewann auf der Pariser Weltausstellung im Jahr 1855 mit seinen retuschierten Fotos sogar eine Goldmedaille, «weil in seinen Bildern die Kunst mit sichtbarer Hand waltet». Der gelernte Lithograf Hanfstaengl gilt auch als Erfinder der Negativ-Retusche. Allerdings reichten vor Photoshop und digitaler Fotografie nicht nur ein paar wenige Klicks, um faltige Gesichtshaut zu glätten oder gleich unliebsame Personen aus einem Foto zu tilgen. Die Negativ-Retusche war aufwendig. Die Fotografen und Retuscheure benötigten weiche und spitze Bleistiftminen oder, bei grösseren Flächen, Pinsel und Graphitpulver. Damit wurde das Negativ dann äusserst vorsichtig bearbeitet, unschöne Schatten und dunkle Stellen wurden aufgehellt und so den Grauwerten der Umgebung angepasst.

Wegretuschiert: Diktator Josef Stalin liess einige seiner in Ungnade gefallenen Weggefährten von offiziellen Aufnahmen entfernen, wie hier Leo Trotzki, der eigentlich auf dem Aufgang zur Tribüne steht. Foto: Süddeutsche Zeitung Photo

Anfangs galt die Retusche noch als Kunst. Doch im 20. Jahrhundert wurde sie auch vielfach zu Propagandazwecken eingesetzt. So liess der sowjetische Diktator Josef Stalin einige seiner in Ungnade gefallenen und später ermordeten Weggefährten zunächst von offiziellen Aufnahmen entfernen. Auch die Nationalsozialisten wandten diese Praxis an. Allerdings waren die Fälschungen totalitärer Regime nicht immer propagandatauglich: Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings entfernte die tschechoslowakische Regierung die Leitfigur des Reformprozesses, Alexander Dub?ek, aus einem Foto – vergass dabei allerdings dessen rechte Schuhspitze.

Bei solchen Fehlern sind Bildmanipulationen noch gut erkennbar. Doch weil digitale Fälschungen inzwischen ungleich einfacher zu produzieren sind, sind sie für den ungeübten Blick oft schwer zu entlarvten. Man muss sehr genau hinsehen: Passen Lichtquellen und Schatten zueinander? Gibt es irgendwo falsche Proportionen oder andere Hinweise? Als ein brasilianischer Pilot vor einigen Jahren Selfies veröffentlichte, die er angeblich aus dem Fenster einer fliegenden Passagiermaschine machte, gingen die Bilder um die Welt. Bis einigen Internetnutzern auffiel, dass sich in seiner Sonnenbrille noch die Startbahn spiegelte. Der Pilot hatte den schnöden Hintergrund einfach durch Himmelsfotos ersetzt.