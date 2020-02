«Das Streben nach Geld ist belanglos»

Frau Stefanyshyn-Piper, reden wir über Geld. Sind Astronauten wohlhabend?

Wir fliegen nicht ins All wegen des Geldes. Man wird als Astronaut nicht reich, nur reich an Erfahrungen. Und es wird einem bewusst, dass sich das Leben nicht um Geld dreht. Natürlich braucht man genug, um zu leben. Aber wir fliegen ins All, um zu lernen. Wir lernen, wie es sich anfühlt, auf unseren Planeten hinunterzuschauen. Und was wir machen müssen, um uns um unseren Planeten zu kümmern.

Kommen Ihnen unsere Sorgen und unser ewiges Streben nach Geld seitdem trivial vor?

Definitiv. Sich Sorgen darum zu machen, wie man reich wird. Mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Das ist eine belanglose Beschäftigung. Die Menschen streiten sich, Länder streiten miteinander. Aber wenn man aus dem Weltraum auf die Erde schaut, sieht man, dass die Erde nur ein einziger Planet ist, den wir uns teilen. Wir müssen uns gemeinsam um ihn kümmern und um alle Menschen darauf.

Wollten Sie schon immer ins All fliegen?

Als ich ein Kind war, habe ich nie gedacht, dass ich einmal Astronautin würde. Ich bin im Mittleren Westen der USA aufgewachsen, als Kind von Einwanderern. Meine Mutter stammt aus Deutschland, mein Vater aus der Ukraine. Meine erste richtige Begeisterung galt der Luftfahrt, weil wir oft nach Deutschland geflogen sind, als ich klein war. Mein Vater hat sich nicht getraut, mit uns in die damalige Sowjetunion zu fliegen. Ich weiss noch, wie ich als kleines Mädchen im Flugzeug sass und es so faszinierend fand, aus dem Fenster zu schauen. Aber auf die Idee gekommen, Pilotin zu werden, bin ich damals nicht. Ich war sehr gut in der Schule, besonders in Mathe. Ich bin Ingenieurin geworden, weil man dafür Mathe braucht und ich schon immer gern Sachen gebaut und an ihnen herumgebastelt habe. Ich musste irgendwie die Universität bezahlen, meine Familie war nicht reich, und bekam ein Stipendium von der Navy. Erst da bin ich darauf gekommen, dass die mir Fliegen beibringen können.

«Das Nervenaufreibendste ist, dass man die ganze Zeit beobachtet wird»: Astronautin Heidemarie Stefanyshyn-Piper. Foto: Forster & Martin

Sie sind dann ziemlich hoch geflogen.

Flugzeuge bin ich nie geflogen, ich habe den Sehtest nicht bestanden. Stattdessen wurde ich Tiefseetaucherin und habe unter Wasser Schiffe repariert. Dann habe ich vom Astronautenprogramm gehört und dachte: Vielleicht kann ich zumindest an Bord sein, es ist schon okay, wenn ich nicht selbst die Pilotin bin – solange ich ins Weltall komme.

Es ist wahnsinnig schwer, ins Astronautenprogramm aufgenommen zu werden. Von 2432 Anwärtern, die den formalen Auswahlkriterien entsprachen, nahm die Nasa in Ihrem Jahrgang 35. Hatten Sie keine Angst vor Zurückweisung?

Nein, gar nicht. Die meisten werden beim ersten Mal nicht genommen, ich auch nicht. Einer meiner Jahrgangskameraden hatte sich sieben oder acht Mal beworben. Es reicht eben nicht, nur die Minimalvoraussetzungen zu erfüllen. Man braucht eine Menge Erfahrung. Und es muss auch gerade passen, was die jeweiligen Spezialgebiete angeht. Die Nasa hat immer eine gewisse Anzahl Ingenieure, Ärzte, Wissenschaftler und so weiter. Wenn man nicht genommen wird, muss man sich noch mal bewerben. Und das habe ich gemacht.