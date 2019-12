Das rote Gold

Safran kann tödlich sein

Als Hauptgang serviert Claudia Brandi Malfatti allo zafferano – Spinat-Ricotta-Knödel, die mit einer Safran-Parmesan-Bechamel-Sauce überbacken sind. Die Gäste geniessen, und die Köchin erklärt, dass Safran sowohl für pikante als auch für süsse Speisen eine Bereicherung ist. Das Gewürz wirkt als Geschmacksverstärker, eine Kürbissuppe schmeckt sehr viel gemüsiger mit Safran – und die Farbe wird intensiver. Auch in Risotto, Paella, Kuchen und Panna cotta ist Safran immer eine gute Idee.

Allerdings könne man auch Fehler machen beim Verwenden von Safran, warnt sie: Das Gewürz in der Pfanne anbraten zum Beispiel, denn grosse Hitze zerstört das feine Aroma. Für ein Safran-Risotto legt Claudia Brandi die Safranfäden vorab in ein Glas Wasser, kocht ein normales Risotto und gibt das Gewürz mitsamt dem Wasser erst am Schluss des Kochvorgangs hinzu. Pro Person und Portion verwendet sie vier, fünf Blütenfäden. «Besser acht bis zehn!» wirft Egisto ein, der vermutlich an die viele Arbeit und wieder mal seine Brieftasche denkt.

In der Volksmedizin wurde Safran als Beruhigungsmittel und Medizin gegen Melancholie verabreicht.

Spätestens beim Dessert ist die Stimmung im Wohnzimmer der Brandis ziemlich heiter. Es gibt Apfelkuchen mit Safran, dazu einen Grappa, ebenfalls aromatisiert mit Safran. Egistos Witze werden deftiger, es kommt bei einigen Gästen zu hysterischen Lachanfällen. Ob das am Rotwein liegt oder am vielen Safran, der sich wie ein gelber Faden durchs Menü zieht? Safran wirkt in höheren Dosierungen tatsächlich stimmungsaufhellend. In historischen Arztberichten ist von «heiteren Delirien» die Rede bis zu «nicht mehr zu bändigendem Lachreiz». Der Botaniker Adam Lonitzer sagte dem Safran nach, er mache «ein fröhlich und gut Geblüt».

In der Volksmedizin wurde es als Beruhigungsmittel und Medizin gegen Melancholie verabreicht. Ein psychoaktiver Stoff in den Blütenfäden soll für diesen Effekt verantwortlich sein. «Aber Vorsicht, mit 20 Gramm Safran kann man jemanden umbringen!», warnt Egisto Brandi, und das ist gar nicht mal so witzig gemeint. Denn Safran ist in sehr grossen Mengen giftig, er wird auch als der «lachende Tod» bezeichnet. Doch bei den Brandis muss kein Gast ernsthaft fürchten, nach dem Genuss eines zweiten Kuchenstücks und einem doppelten Safranlikör auf dem Spaziergang zurück zum Hotel das Zeitliche zu segnen. Es wären schon hunderte Portionen nötig, um eine tödliche Giftmenge verabreicht zu bekommen. Safran schmeckt zwar köstlich, aber das schafft kein Mensch.