Museumsaffäre – 110’000 Franken für Streitereien im Museum Den Kampf gegen Museumsdirektor Marc Fehlmann – mit Anwaltskosten, dem abgebrochenen Konfliktklärungsprozess und der Mediation – liess sich Noch-Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann bis heute 110’000 Franken kosten. Daniel Wahl

Gibt sich verschwiegen in der Museumsaffäre: Die nach dem Wahlsonntag im Oktober zurücktretende Elisabeth Ackermann. Foto: Nicole Pont

Wenn es um die Akte Marc Fehlmann geht, freigestellter Direktor des Historischen Museums Basel (HMB) und Lohnbezüger bis März 2022, wird die zurücktretende Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann einsilbig. Immer wieder verweist sie auf den Datenschutz und die Vertraulichkeit von Informationen aus dem Personaldossier. So auch im Grossen Rat, wo sie am 9. September selbst den Fragen zu den Kosten ihrer Interventionen am HMB ausgewichen ist. Sie nährte damit den Verdacht, sie wolle sich selber mehr schützen als den geschassten Museumsdirektor. Auch die Geschäftsprüfungskommission (GKP) musste Ackermann achtmal mahnen, bis sie den eigentlich selbstverständlichen Einblick in die Akten erhielt.