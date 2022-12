Temperatur­einbruch in der Schweiz – -11,9 Grad in Schaffhausen gemessen Nach dem ersten Schnee in tiefen Lagen hat die Schweiz eine eisige Nacht erlebt.

Mit gefrorenem Schnee überzogene Bäume in St. Margrethenberg SG. (Archivbild) Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

In der Schweiz sind die Temperaturen über Nacht in den Keller gesackt. Stellenweise war es die kälteste Nacht des Jahres, wie ein Meteorologe von Meteonews der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntag auf Anfrage sagte. So etwa am Flughafen Zürich mit -8,5 Grad.

Den tiefsten Wert im Flachland wurde mit -11,9 Grad in Schleitheim SH gemessen, wie die Wetterdienste SRF Meteo und Meteonews mitteilten. Grund für die tiefen Temperaturen war Polarluft sowie der Umstand, dass es an gewissen Orten nach dem Schneefall aufgeklart hat.

Kommende Nacht könnte es den Wetterbüros zufolge lokal noch kälter werden. Am Sonntag wird vielerorts auf der Alpennordseite ein Eistag erwartet mit Temperaturen unter 0 Grad. Im Süden ist es rund 10 Grad wärmer.

Nach dem ersten Schnee in tiefen Lagen am Samstag war die Landschaft zuletzt verbreitet weiss. Gebietsweise lagen 5 bis 10 Zentimeter Schnee.

SDA/aru

