Schmuggel-Versuch unterbunden – Von Basel aus mit 100’000 Euro an der Grenze erwischt Bei einem 65-Jährigen wurde am Grenzübergang Weil am Rhein eine grosse Bargeldsumme entdeckt. Der Mann gestand erst nach mehrmaliger Nachfrage zu, Geld bei sich zu haben.

Am Grenzübergang Weil am Rhein wurde eine beträchtliche Geldsumme entdeckt. Foto: Philipp von Ditfurth (Keystone)

Das Lügen nützte einem 65-jährigen Holländer auf seinem Weg von Basel nach Deutschland nichts. Beim Grenzübergang Weil am Rhein beteuerte er gegenüber den Kontrollbeamten des Hauptzollamts Lörrach Anfang Juli, keine Barmittel im Wert von 10’000 Euro mit sich zu führen. Wie das Zollamt in einer Mitteilung vom Montag schreibt, wurde bei der Kontrolle des Fahrzeugs daraufhin eine Stofftasche gefunden, in der sich diverse Unterlagen einer Schweizer Bank befanden.

Auf eine erneute Nachfrage entgegnete der Fahrer plötzlich, doch Geld bei sich zu haben; 20’000 Euro dürften es wohl doch sein. Eingewickelt in ein Handtuch fanden die Beamten dann aber den fünffachen Betrag in besagter Tasche. Der Mann, der in Begleitung einer Beifahrerin nach eigener Aussage von einem Schiff in Basel gekommen war, durfte nach Einleitung eines Bussgeldverfahrens und Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 26’000 Euro die Grenze passieren.

Ebenfalls Anfang Juli versuchte laut Zollamt ein 58-jähriger Schweizer am Grenzübergang Rheinfelden, Geld über die Grenze zu schmuggeln. Er gab an, Geld unter dem erlaubten Maximalbetrag von 8000 Euro mit sich zu führen, und zeigte sein Portemonnaie, in dem sich 4500 Euro befanden. Auf weiteres Nachfragen der Zollbeamten kam allerdings eine weitere Geldbörse mit rund 20’000 Euro zum Vorschein. Das Geld habe er aus Angst vor Diebstahl aus seinem Unternehmen mitgenommen, gab der Schweizer an. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Bargeldschmuggel eingeleitet, ebenso musste er eine Kaution in Höhe von 6400 Euro hinterlegen.

ror