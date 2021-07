Superspreading-Event in den Niederlanden – 1000 Menschen bei Festival angesteckt – wegen des Schutzkonzepts? Ein Open-Air in Utrecht wird zum Superspreading-Event. Trotz 45-seitigen Hygienekonzepts. Oder wegen? Joachim Hentschel

Utrecht, Verknipt-Festival: «Wir gehen jedenfalls davon aus, dass die Tests ein grosser Teil des Problems waren.» Foto: Jordy Brada

Auf den ersten Blick sieht es aus wie eines der alten Videos, die junge Leute seit einiger Zeit waidwund in den sozialen Medien posten, um sich selbst an frühere, schönere Tage zu erinnern. Ein DJ, von hinten gefilmt, der unter freiem Himmel über einer riesigen, eng gedrängten Tanzmenge thront. Rechts ein See, in der Luft die Wolken und die mintfarbenen Bälle einer Kunstinstallation. Alles hüpft auf der Stelle, auch das Videobild. Dann kommt der Beat. Zwei Kanonen zischen Nebel über die Köpfe, die Arme schiessen hoch, die Leute rasten vorbildlich aus. Party-Utopia, irgendwo in den Niederlanden.

