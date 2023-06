Musikfestival in Augusta Raurica – 1000 Kinder in der Arena Die Baselbieter Musikschulen treten gemeinsam auf. Im September geben sie vier Konzerte im römischen Theater in Augst. Daniel Aenishänslin

Vor dieser historischen Kulisse geben die Baselbieter Musikschulen vier Konzerte. Foto: Nicole Pont

Die Baselbieter Musikschulen präsentieren ihr Schaffen. Am 9. und 10. September musizieren über 1’000 Kinder und Jugendliche im historischen römischen Theater in Augst. In vier Grossformationen laden sie zu Musica Raurica, dem Festival der Musikschulen Baselland. Das sind vier Konzerten von je 75 Minuten Dauer. Moderiert werden die Konzerte vom Liestaler Slampoeten Dominik Muheim. Der Eintritt ist frei. Zur Verfügung stehen 1’300 Sitzplätze.

Die 15 Baselbieter Musikschulen zeigen mit dieser Grossveranstaltung in der eindrücklichen Arena in Augusta Raurica, was musikalisch unter professioneller Anleitung entstehen kann. In einer Medienmitteilung schreiben die Musikschulen: «Der Wert des gemeinsamen Musizierens auf analogen Instrumenten und des Singens kann in der digitalen Welt nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die internationale Sprache der Musik macht es möglich, dass Kinder unterschiedlicher Herkunft und Bildung mit entsprechendem Talent miteinander spielen können.»

Rund 9’000 Kinder und Jugendliche besuchen aktuell den Einzelunterricht in einer von 15 Musikschulen im Baselbiet. Zusätzliche 4'000 Schülerinnen und Schüler belegen weitere Fächer wie Chor, Ensembleunterricht, Orchester, Bands, Theater, Tanz sowie weitere Kurse. Über 500 Lehrpersonen gewährleisten den Musikunterricht auf fast jedem Musikinstrument.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

