Förderung der ökologischen Mobilität – 100 Stutz vom Staat für jeden «Velomuffel» Ein Grünen-Grossrat verlangt von der Regierung Geld für Fahrradreparaturen. Der Branchenverband reagiert zurückhaltend auf die Idee. Martin Regenass

Eine Reparatur würde ihnen guttun: Kaputte Velos in einem Veloständer in Basel. Foto: Martin Regenass

In Basel stehen Hunderte unbenutzte Velos in Veloständern oder Kellern umher. Teilweise haben sie Plattfüsse, heruntergefeilte Zahnkränze, verrostete Antriebsketten oder defekte Bremsen. Geht es nach dem grünen Grossrat Jérôme Thiriet, sollen die Besitzer derart beschädigter Velos von der Regierung einen Betrag von 100 Franken erhalten, damit sie ihre Zweiräder von Velomechanikern wieder auf Vordermann bringen lassen und sie im Stadtverkehr benutzen. Thiriet will in Zeiten von Corona und sozialer Distanzierung die Leute zum Velofahren motivieren. «Einerseits geht es darum, das Ansteckungsrisiko mit dem Covid-19-Virus in Trams und Bussen zu senken, indem die Leute für ihre Wege an der frischen Luft das Velo nehmen. Andererseits handelt es sich um ein ökologisches Anliegen, indem ‹Velomuffel› ihre Fahrräder aus dem Keller holen und aufs Autofahren verzichten», sagt Thiriet.