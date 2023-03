Sweet Home: Tapeten, Säulen und Spiegel – 10 Wohnideen, die für Grösse sorgen Schon lange keine Möbel mehr verrückt und alles wirkt etwas langweilig? Da helfen diese unkonventionellen Inspirationen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Lassen Sie Wolken einziehen

Tapete statt Bild in einem Entrée. Foto über: Inside Closet

Der wohl schwierigste Raum zum Einrichten sind Entrées, besonders solche in ganz normalen Schweizer Wohnungen. Oft sind sie klein, dunkel und bieten nicht viel Wandfläche. Eine Tapete kann einem Entrée zu viel Chic verhelfen. Wählen Sie eine gut sichtbare Wand und tapezieren Sie diese mit einer besonderen, edlen Tapete. Sie müssen nicht das ganze Entrée damit auskleiden, bloss die Hinguckerwand. Sehr schön dafür geeignet ist diese Wolkentapete von Cole&Son. Dieses klassische Design von Fornasetti bringt Stil und Schwung in den Raum und macht ihn besonders. Die Tapete dient auch als Bild und da Wände in Entrées oder anderen kleinen, unscheinbaren Räumen nicht riesig sind, kostet der Spass auch kein Vermögen.