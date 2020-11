Sweet Home: Einfache Küche – 10 überraschende Alltagsrezepte Geröstete Randen, Kartoffeln wie in Frankreich oder eine Pizza mit Birnen – diese Gerichte sorgen für Abwechslung. Marianne Kohler Nizamuddin

Wir wüssten zwar, wie wir mit etwas Zeit und Musse etwas Feines zubereiten könnten, aber meist fehlt uns diese. Oft haben wir auch einfach keine Lust, lange zu kochen oder herumzustudieren, was man denn schon wieder auf den Tisch zaubern könnte. Die Zeit der Pandemie hat alle zurück an den Herd geholt. Wir sind angehalten, zu Hause zu bleiben. Einladungen und Restaurantbesuche gehören nicht mehr zum Alltag, oder höchstens ganz selten. Sie sind mit Sicherheitsmassnahmen verbunden und keine spontanen Entscheidungen mehr. So kochen wir alle; die einen mit mehr Enthusiasmus, die anderen mit weniger. Gesund und frisch essen, ist aber gerade noch wichtiger als sonst. Diese zehn schnellen und unkomplizierten Ideen helfen dabei. Foto über: Made.com