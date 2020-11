Entdeckt – 10 Tipps fürs perfekte Homeoffice Seit zwei Wochen heisst es für viele Schweizer: zurück ins Homeoffice! Zwei Fachfrauen erklären, was es für das optimale Büro zu Hause braucht. Julia Gisi

Das Arbeiten in den eigenen vier Wänden hat viele Vorteile – kein Stress beim Pendeln, es lässt sich produktiver arbeiten als im lauten Grossraumbüro, und Job- und Privatleben sind dank Homeoffice besser vereinbar. Zu diesem Schluss kommt zumindest eine Umfrage des Forschungsinstituts GFS Bern, die während des Lockdown im Frühling durchgeführt wurde. Das Homeoffice kann aber auch belastend und unbequem sein. Je nach Grösse der Wohnung, je nach Familiensituation, je nach Job. So klagt laut der Studie fast die Hälfte aller Befragten über die Gestaltung des heimischen Arbeitsplatzes.

Die Empfehlung des Bundesrates, wann immer möglich aus dem Homeoffice zu arbeiten, gilt womöglich bis nächsten Frühling. Ein guter Grund, ein paar Tipps und Tricks vom Profi einzuholen. Jemand, der ganz genau weiss, wie der Arbeitsplatz ergonomisch gestaltet werden muss, um Körper und Seele auf Dauer gesund zu halten, ist Daniela Kljajic, Ergonomie-Beraterin bei Tamedia. Die Einrichtungsberaterin Astrid Pfenniger von Wohnbedarf in Basel weiss ausserdem, welche Möbel sich fürs Homeoffice besonders eignen und dort auch eine gute Figur machen. Unabhängig voneinander geben die beiden der BaZ zehn Tipps fürs Homeoffice mit auf den Weg:

Die Bedürfnisse klären

«Zuallererst muss geklärt werden: Wie viel Platz steht zur Verfügung? Ein separater Raum, oder soll das Büro in den Wohnbereich integriert werden? Wie oft und wie lange wird gearbeitet?», so Astrid Pfenniger. «Und was muss auf einem Pult alles Platz finden – Bildschirm, Tastatur, Maus, Ordner? Will ich beim Arbeiten auch ab und zu stehen?» Je nach Ausgangslage verändert sich beispielsweise die benötigte Grösse des Pults oder die Flexibilität des Stuhls.

Einen geeigneten Ort auswählen

Pflanzen sorgen im Homeoffice für eine angenehmere Atmosphäre. Der Schwertfarn beispielsweise gilt zudem als natürlicher Luftreiniger. Foto: De Agostini via Getty Images

«Im Arbeitsbereich sollte man sich auf Dauer vor allem wohlfühlen und über längere Zeit konzentriert arbeiten können», so der Rat von Daniela Kljajic. Idealerweise in einem separaten Raum, der nur fürs Arbeiten vorgesehen ist. Falls das nicht möglich ist und der Arbeitsbereich ins Wohn- oder Schlafzimmer integriert werden muss, empfiehlt es sich, die beiden Bereiche anderweitig voneinander zu trennen – durch einen Paravent oder auch mit einer optischen Unterscheidung, indem die Wand hinter dem Pult in einer anderen Farbe gestrichen wird, so der Tipp von Pfenniger. Pflanzen können auch dazu beitragen, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen (z.B. mit Schwertfarn, der die Luft reinigt. Gesehen bei Bluemelade bim Schloss, ab ca. 15 Fr.).

Die richtigen Lichtverhältnisse schaffen

Stehleuchten, deren Lichtstrahl flexibel ausrichtbar ist, können bei wenig Platz Abhilfe schaffen. Hier die Designervariante von Baltensweiler: Das Modell FEZ. Quelle: Wohnbedarf

Idealerweise steht der Arbeitstisch in einem rechten Winkel zum Fenster, sodass möglichst viel natürliches Licht von der Seite einfällt. «Ansonsten kann es auf dem Computerbildschirm zu Spiegelungen kommen, was auf Dauer Auslöser für übermüdete Augen sein kann», sagt Kljajic. «Hat man auf einem Sekretär oder einem Pult zu wenig Platz für eine Tischlampe, kann auch eine Stehlampe daneben Abhilfe schaffen», so Pfenniger. Sie empfiehlt zum Beispiel die Stehleuchte FEZ von Baltensweiler (ca. 1200 Fr.) oder typähnliche Modelle, deren Lichtstrahl flexibel ausricht- und dimmbar sind und sich auch gut in den Wohnbereich integrieren lassen.

Die besten Möbel wählen

Das ausklappbare Stehpult AT-AT von Röthlisberger lässt sich gut in den Wohnbereich integrieren. Das Stehpult Q20 von Holmris B8 ist für all jene besonders praktisch, die ab und zu gerne im Stehen arbeiten möchten. Zudem merkt es sich automatisch die zuvor eingestellten Höhen. Nicht nur im Grossraumbüro sondern auch in den eigenen vier Wänden besonders gut für den Rücken: Der Bürostuhl ID Mesh von Vitra. 1 / 3

«Hat man einen Büroraum zur Verfügung und – vielleicht auch dank des Arbeitgebers – ein grösseres Budget, darf das Pult ein wenig grösser sein. Von der Marke Holmris B8 gibt es beispielsweise das Stehpult Q20 (ca. 1300 Fr.)», so Pfenniger. Das ist 180 x 90 cm gross und merkt sich automatisch die zuvor eingestellten Höhen. So kann man je nach Wunsch sitzend oder stehend arbeiten. Im Wohnbereich empfiehlt sich ein Tisch oder ein Sekretär, der kleiner ist und wohnlicher aussieht. Auch hier kommt es ganz aufs Budget an – will man in Ästhetik investieren, gefällt beispielsweise das zierliche und ausklappbare Schreibpult AT-AT (ca. 4700 Fr.) der Marke Röthlisberger aus massivem Birnbaum. Aber auch schon bestehende Tische oder Konsolen können je nach Bedarf geeignet sein. Wichtig ist dort vor allem ein bequemer Stuhl – «idealerweise höhenverstellbar und mit Rückenlehne», so Kljajic. Bei Rückenproblemen empfiehlt sich ein Bürostuhl, bei dem Letztere beweglich eingestellt werden kann (Designvariante z.B. von Vitra, ID Mesh, 908 Fr.).

Richtig sitzen

«Am idealsten ist es, wenn der Stuhl so positioniert ist, dass die Beine beim Sitzen einen 90-Grad-Winkel aufweisen», erklärt Kljajic. So kann das Blut ungehindert zirkulieren, und die Beine fühlen sich am Ende des Tages nicht schwer an. Erreichen die Füsse den Boden so nicht, kann eine Fussstütze Abhilfe schaffen. Für die Körperhaltung gilt: mit dem Gesäss ganz nach hinten bis an die Rückenlehne rutschen, die Wirbelsäule «aufrollen» und die Schultern fallen lassen. Die Unterarme sollten mühelos in einem rechten Winkel auf dem Tisch platziert werden können – das gilt übrigens auch beim Stehen am Stehpult. Verfügt man über einen professionellen Bürostuhl, sollte die Rückenstütze so beweglich eingestellt werden, dass sie beim Anlehnen leicht nachgibt, aber trotzdem eine Stütze bietet. «Das führt zu einer aktivierten Wirbelsäule und zu einer entspannten Rückenmuskulatur», so Kljajic.

Distanzen und Abstände optimal einstellen

Damit der Kopf nicht zu weit nach vorne gestreckt werden muss, sollten Augen und Bildschirm gemäss Kljajic in etwa eine Armlänge Abstand haben. Die Oberkante der Bildschirmfläche liegt idealerweise etwa 5 bis 10 Zentimeter unter der Augenhöhe, sodass man mit leicht gesenktem Blick die Bildschirmmitte sehen kann. «Verfügt man nur über einen Laptop, lohnt es sich, längerfristig einen Bildschirm aufzutreiben und anzuschliessen. Der Laptop ist für langes Arbeiten nicht ideal. Ansonsten muss der Laptopschirm leicht nach hinten geneigt werden, sodass man mit aufrechtem Oberkörper arbeiten kann.» Besonders wichtig ist auch die Position der Tastatur – die sollte ohne Berücksichtigung des Zahlenblocks mittig vor einem liegen, damit Verspannungen in den Schultern vermieden werden.

Pausen machen und in Bewegung bleiben

Ab und zu braucht es eine Pause. Sei es eine Pause für die Augen, indem kurz ins Grüne geblickt wird und man versucht, nacheinander auf verschieden weit entfernte Objekte zu fokussieren, oder sei es eine richtige Pause, in der man kurz aufsteht, herumgeht oder sich streckt. Auch regelmässiges Lüften und genügend Wasser trinken fördern das Wohlbefinden.

Rituale beibehalten

Psychologisch ist es ratsam, klare Arbeits- und Freizeitzeiten festzulegen. Rituale wie regelmässiges Aufstehen oder Frühstücken zur gleichen Zeit helfen dabei.

Übungen gegen Stress

In Stresssituationen können Atemübungen kurzfristig helfen. Beispiel: langsam und tief durch die Nase einatmen, bis vier zählen, die Luft anhalten, bis sechs zählen, langsam durch den Mund ausatmen und bis acht zählen. Diese Übung mindestens 5-mal wiederholen.

Die Arbeit wegpacken

Optisch ansprechende Papierablagen sorgen im Wohnbereich für weniger «Büroatmosphäre». Hier ein in Leinen eingefasster Zeitschriftenhalter von Bookbinders Design. Quelle: Bookbinders Design Eine Papierablage aus Holz sorgt für eine wärmere Optik. Gesehen bei Søstrene Grene. Quelle: Søstrene Grene 1 / 2

Um den Feierabend entspannt angehen zu können und nicht ständig an die Arbeit erinnert zu werden, hilft es, am Ende des Tages Notizblätter, Stifte, Ordner etc. wegzupacken, so Pfenniger. Sei es in einen Korpus oder auf ein Regal im Büro oder in optisch ansprechenden Papierablagen und Boxen, die sich gut in den Wohnbereich einfügen (z.B. in Leinen eingefasst, gesehen bei Bookbinders Design, um 50 Fr., oder aus Holz bei Søstrene Grene, um 20 Fr.).