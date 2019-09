10 Rezepte voller Gemüse

Und so gehts:

Randen, Kohlrabi und Rüebli in allen Farben schälen und in Stücke schneiden. Mit Olivenöl und Ahornsirup mischen, salzen und im 200 Grad heissen auf einem mit Backpapier belegtem Backblech etwa 30-40 Minuten rösten. Und so geht der Hummus:

Eine 400 g Dose Kichererbsen abtropfen, spülen und mit 100 g Tahini, 50 g Olivenöl und nach Geschmack mit einer Knoblauchzehe pürieren. Mit ½ EL Paprika und ½ EL gemahlenem Kreuzkümmel, etwas Salz und schwarzem Pfeffer würzen. Den Saft von einer Zitrone untermischen. Alles in einem oder mehreren Schälchen servieren. Olivenöl und etwas Paprika oder Kreuzkümmel darübergeben. Mit grob gehackter Petersilie garnieren. Zum Gemüse servieren.