Geschenke auf den letzten Drücker – 10 Last-Minute-Ideen aus Basler Läden Auch noch keine Weihnachts­präsente für unter den Christbaum? Kein Grund zur Panik – wir haben für Sie einige Ideen zusammengetragen. Julia Gisi

Spätestens an Heiligabend können sich alle wieder entspannen – vorher heisst es für viele noch: Geschenke besorgen. Foto: Getty Images

Glüh-Gin – Paul Ullrich

Leckere Alternative zum Glühwein: Der Glüh-Gin. Foto: www.ullrich.ch

Mach Platz, Glühwein – dieses Jahr wagen wir uns an einen anderen wärmenden Weihnachtstrunk: den Glüh-Gin! Alles, was es dazu braucht, ist Spiced-Gin-Likör mit den winterlichen Aromen von Anis, Kardamom, Zimt und Nelken sowie eine Flasche naturtrüber Apfelsaft. Bei Paul Ullrich kann man das Duo gleich im Kit (ca. 36 Fr.) kaufen. Das Rezept ist übrigens kinderleicht: Den Spiced-Gin-Likör sowie den naturtrüben Apfelsaft zusammen in einen Kochtopf geben. Die Mixtur trinkheiss erhitzen, in eine Tasse füllen und mit einer Zimtstange oder einer Orangenscheibe garnieren – fertig!