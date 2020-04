Immunschutz vor Covid-19 – 10 Gründe gegen den Antikörpertest In manchen Apotheken und Arztpraxen werden Tests auf Sars-CoV-2 angeboten. Warum Sie sich das Geld dafür sparen können. Martina Frei

Weist der Test wirklich Antikörper gegen Sars-CoV-2 nach oder gegen einen der altbekannten Coronaviren? Blut für den Test. (Symbolbild) Christian Beutler, KEYSTONE

Der Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich hat seine Kollegen mit deutlichen Worten aufgefordert, vorerst keine Antikörpertests anzubieten. Er empfinde es als «standeswidrig, wenn heute in einzelnen Arztpraxen und Apotheken Antikörpertests angeboten werden, die keine sichere Aussagekraft besitzen», schreibt Josef Widler in einer persönlichen E-Mail an die Ärzteschaft.