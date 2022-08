Sweet Home: Einfach und günstig – 10 Budget-Wohnideen Erste Wohnung, Studentenzimmer, WG oder einfach Lust auf Neues? Diese Inspirationen sorgen für viel Sommergefühl und kosten fast nichts. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — So wird die Küche gemütlicher

Ambiance: Stimmungsvolles Licht und schöne Dinge in der Küche. Foto über: @reserve_home

Beginnen wir diese kleine Einrichtungsreise in der Küche. Denn die Küche muss auf jeden Fall immer irgendwie gemütlich sein. Man trifft sich in der Küche, schwatzt mit Freunden während des Kochens oder möchte sich auch allein dort einfach wohl und zu Hause fühlen. Superwichtig ist das Licht, denn es bestimmt die Stimmung. Meistens ist die Lichtsituation in der Küche auf die Arbeit eingestellt und hell bis grell. Wirken Sie dem mit kleinen, punktuell eingesetzten Leuchten entgegen. Auch wenn Ihre Küche nicht besonders hübsch ist, lohnt sich ein Stylingeinsatz allemal: Bilder, Pflanzen, ein Regal für Hübsches oder ein Spiegel machen die Küche gemütlicher.