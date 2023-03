Aktion an Novartis-Generalversammlung – 1 Franken für Sandoz Novartis will die Tochter Sandoz abspalten. Die Organisation «Pharma für alle» bietet einen Franken, um sie zu übernehmen und die Medikamentenversorgung sicherzustellen. Isabel Strassheim

Versammlung der Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis: Präsident Jörg Reinhardt und der Verwaltungsrat stellen den Jahresabschluss des Pharmakonzerns vor. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Sandoz stellt Medikamente für die Basisversorgung her: Antibiotika, Schmerzmittel, Krebstherapien. Alles wichtige Medikamente, jedoch solche, bei denen der Patentschutz abgelaufen ist und die nicht mehr zu den neuesten Therapien zählen und deshalb günstig sind. Weil Novartis die Gewinnmarge zu niedrig ist, will sie sie abstossen. Die Organisation «Pharma für alle» tritt nun mit einem provokanten Angebot auf: Für einen symbolischen Franken will sie Sandoz übernehmen und als gemeinnützige Firma führen.