Bundesfeier in Basel – 1.-August-Feuerwerk wird um ein Drittel gekürzt Wegen der Feinstaubbelastung soll das Spektakel am Himmel nur noch 16 Minuten dauern. Das verfügen die Basler Behörden.

Das Feuerwerk zum Bundesfeiertag in Basel dauert neu nur noch 16 Minuten. Foto: Jérôme Depierre

Es zieht jährlich Tausende von Zuschauerinnen und Zuschauern an: das Feuerwerk zum Schweizer Nationalfeiertag in Basel. Nach der Corona-Pause sollen das Feuerwerk und die Bundesfeier am Kleinbasler Rheinufer zwischen Johanniter- und Wettsteinbrücke, im Grossbasel von der Johanniterbrücke bis zur Mittleren Brücke sowie auf dem Marktplatz wieder stattfinden – traditionell am 31. Juli.

Eine Änderung gibt es jedoch: Das Feuerwerk wird um 30 Prozent gekürzt und dauert neu rund 16 Minuten. Dies, um die Feinstaubbelastung zu reduzieren. Der Basler Regierungsrat hat dafür einen Beitrag in Höhe von 60’000 Franken bewilligt. «Dafür wird das Feuerwerk in diesem Jahr musikalisch untermalt, indem die Musik zum Feuerwerk über ein Audio-File-Download auf dem Handy und via Radio Basilisk abgespielt werden kann», kündigt die Regierung an. An der von dem Verein Bundesfeier am Rhein organisierten Feier können die Festbesucherinnen und Festbesucher zudem regionale Musik- und Gesangsformationen hören und sich an rund hundert Verkaufsständen von Vereinen und Gruppierungen aus der Region verpflegen, so die Ankündigung.

Abgespecktes Silvester-Feuerwerk

Das letzte grosse Feuerwerk über dem Rhein fand anlässlich des Jahreswechsels 2019/2020 statt – direkt vor der Corona-Pandemie. Danach wurden sämtliche grossen Volksfeiern samt Feuerwerken wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Dieses Feuerwerk zum Start ins Jahr 2020 war dabei ebenfalls um ein Drittel reduziert worden und dauerte nur noch 16 Minuten. Auch hier war der Grund die Feinstaubbelastung. Man wolle die Umweltbelastung verhindern, aber nicht ganz auf das Spektakel verzichten, weil es immer wieder viel Begeisterung auslöse, sagte damals Sabine Horvath, Leiterin Aussenbeziehungen und Standortmarketing.

Das Basler Präsidialdepartement wollte ein «Zeichen der Umweltverträglichkeit» setzen und verfügte die Kürzung. Finanziert wurde das Lichtspektakel aber privat vom Basler Uhren- und Schmuckhändler Michele Parini, vom Hotel Les Trois Rois sowie vom Grand Casino Basel.

