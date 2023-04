Von Passsant gestoppt – 21-Jähriger verletzt Frau direkt vor Polizeiposten Bei einem Raubüberfall in der Basler Spiegelgasse zog sich das Opfer Blessuren zu. Obwohl die Polizei in der Nähe war, war es ein Augenzeuge, der den mutmasslichen Täter fangen konnte. Isabelle Thommen

Am Mittwoch um 12.40 Uhr wurde bei der Bushaltestelle in der Basler Spiegelgasse eine 46-jährige Frau Opfer eines versuchten Raubes. Sie wurde dabei leicht verletzt, wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilt.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft ergaben, dass die Frau nach dem Aussteigen aus dem Bus unvermittelt durch einen Unbekannten von hinten geschlagen wurde. Sie fiel darauf auf den Boden und schrie um Hilfe. Der Unbekannte versuchte währenddessen die Umhängetasche zu rauben, was ihm aber aufgrund der Gegenwehr des Opfers nicht gelang.

In der Folge rannte der Mann in Richtung Fischmarkt davon. Der Raubüberfall hatte sich direkt vor einem Polizeiposten ereignet: Noch immer ist an der Spiegelgasse eine Einheit vor Ort, wie René Gsell, Mediensprecher der Basler Staatsanwaltschaft, gegenüber dieser Zeitung sagt.

Passant schnappt mutmasslichen Täter

Wie sich das einordnen lässt, dass der mutmassliche Täter sich ausgerechnet vor einem Polizeiposten dazu entschied, einen Raubüberfall zu tätigen, kann Gsell nicht sagen. «Möglicherweise war er sich dessen nicht bewusst.» Eine Baustelle würde das Gebäude an der Spiegelgasse verdecken. «Es ist sicher nicht offenkundig, dass dort ein Polizeiposten ist.»

Schlussendlich war es aber nicht die Polizei, sondern ein Passant, der den mutmasslichen Täter fasste. Dem Passanten gelang es, den Täter anzuhalten und der Polizei zu übergeben. «Die Polizei war bereits in der Nähe», sagt Gsell. «Der Passant hat einfach am besten reagiert – und war sehr schnell auf den Füssen.»

Der mutmassliche Täter, ein 21-jähriger Schweizer, wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Es ist nicht das erste Mal in den vergangenen Wochen, dass in Basel ein Delikt direkt vor der Nase der Behörden begangen wird: Bei einem Besuch im Kopf der Dreirosenbrücke bei der Jugendarbeit Basel (JuAr) wurde die Basler Sicherheitsdirektorin Zeugin eines Drogendeals, wie die JuAr in ihrem Frühlingsnewsletter mitteilte.

